賴清德首出席將官晉任逐一致意　重申兩岸互不隸屬、主權不容併吞

▲總統賴清德出席113年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮，與馬防部政戰主任朱蕙芳少將握手致意。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德上任首次出席「113年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」，在致意環節不同於小英時代，除了逐一握手致意外，每一位將官、家屬都聊上好一陣子。他在致詞談及中共對台的文攻武嚇時則重申，台灣會不卑不亢維持現狀，致力維護區域的和平穩定，永遠堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞。

賴清德上任以來，首次出席將官晉任典禮，本次晉任的亮點，包括他任內首位女性將官，由原陸軍司令部文宣心戰組長朱蕙芳，晉任馬祖防衛指揮部政戰主任；另外，也包括陸軍副參謀長邵智君少將，晉任總統府中將侍衛長。

由於這是賴清德第一次出席將官晉任典禮，他在逐一與晉任將官握手致意時，確實不同於前總統蔡英文時代。根據記者現場觀察，昔日蔡英文在致意時，多是握手、點頭致意，並簡短道聲恭喜，而賴清德則是「每一位」晉任將官都會聊上幾句，而面對將官家屬亦同，這也讓典禮在致意環節的時間，比以往要更久。

▼總統賴清德出席113年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮。（圖／記者屠惠剛攝）



賴清德致詞時表示，今天是各位將官晉任的光榮時刻，適逢父親節，對大家來說，在這一天，跟家人一起分享榮耀，格外具有意義。

賴清德表示，國軍弟兄姊妹，效忠人民，以保家衛國為志業，時常為了訓練和任務，犧牲陪伴家人的時光，藉這個機會，他要向在場的各位父親，不論是國軍弟兄或家屬，說聲：「大家辛苦了，父親節快樂」。

賴清德說，將官們能夠在崗位上，有卓越的表現，在這背後，家人們的鼓勵與支持，非常重要。他感謝現場的長輩及眷屬們，都是國軍最強而有力的後盾。

對於近年中國對台灣的文攻武嚇，賴清德表示，中國經常無預警的在台海周邊進行大型演習，對區域局勢帶來不穩定的影響。他重申，身為國際社會負責任的一員，台灣會不卑不亢，維持現狀，致力維護區域的和平穩定，永遠堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須由2350萬人民決定。

賴清德表示，政府推動國防改革、恢復一年期義務役，也透過國防自主與軍購併行的方式，充足武器裝備。這些成果，在上個月的「漢光演習」，都進行了驗證。

賴清德說，目的就是要打造一支鋼鐵勁旅，能夠以實力，確保國家的生存發展，維護人民的生命財產安全。他強調，在人工智慧時代，無人化、智慧型去中心指管、多軍兵種聯合的擊殺鏈等，都是未來我們要加強以及克服的挑戰；這一點，在俄烏戰爭和以阿衝突中，都可以看見。

賴清德表示，國軍必須與時俱進，才能打造堅實的戰力。身為三軍統帥，他責無旁貸，從520就職以來，陸續前往陸海空三軍不同的單位，就是希望了解第一線的需求，也給國軍弟兄姊妹最大的支持，讓國軍能夠持續進步。

最後，賴清德期許國防部和晉任將官們，能夠因應時代的變化，提供官兵最佳的訓練，不斷精進戰力。各項國防政策的推動，也需要大家共同投入，才能不負國人的期待支持。