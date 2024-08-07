年度5大金質好米公布！池上米3款入榜　超市量販買得到

▲「2024年精饌米獎」金質獎產品。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

有國內「米界奧斯卡」之稱的2024年精饌米獎今（7日）揭曉，評審團以盲樣品評方式，從69件選出5項金質獎及5項銀質獎，農糧署副署長黃昭興表示，得獎名單經過評審團從外觀、品質、口感與包裝等嚴選出爐，絕對是「米飯控」必嚐的優質好米，消費者可在超市量販通路購買品嚐。

農糧署今舉辦2024年「精饌米獎」頒獎典禮，計有20項包裝食米入圍，金、銀質獎各選出5名。「香米組」金質獎得主有米屋智農股份有限公司的「米屋知本濕地環頸雉有機香米」、富盛農經科技股份有限公司的「米樂穀場—台東池上產新月豔姬」。

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「非香米組」金質獎部分，富盛農經科技股份有限公司的「樂米穀場—台東池上競賽履歷米」，今年再獲金獎肯定，還有田中建新碾米工廠的「TANAKA RICE台灣越光米」、台東池上鄉農會的「池農正宗月光米」。

黃昭興表示，今年舉辦第9屆「精饌米獎」，因國內喜好香米人口增加，首度分為香米組、非香米兩組評比，所有參賽作品並非自行報名，而是由「秘密客」到各大通路採購具產銷履歷、有機驗證、包裝完整、標示清楚等包裝食米，先進行第一階段資格審查後，才能進入第二階段選拔，20件進入決審產品，今天由產官學界評審團以盲測品評方式，選出金、銀質獎名單。





▲農糧署今舉行「2024年精饌米獎」頒獎典禮。（圖／記者楊惠琪攝）

黃昭興指出，台灣特色米種類多元，像是有媲美日本越光的台南16號，評鑑常勝軍高雄147號、具芋頭清香的台農71號、還有台稉9號米等，國內市售包裝米不只是三餐必備主食，隨著稻米栽培管理技術、品質及安全不斷提升，產品包裝也配合市場需求持續進化，將米從糧食，轉型成禮贈品，甚至精品。往年得獎食米銷量至少成長二至三成，預計帶動8千噸的稻米銷售量。

黃昭興表示，本屆精饌米獎入圍產品也是許多餐飲業者指定使用品牌，包括這一鍋餐飲集團、開飯川食堂、屋馬燒肉、菀固和食等知名餐廳，消費者也可以在超市、量販店等實體通路輕鬆購得，得獎米購買資訊明起可至農糧署官網查詢。

