快訊／叼菸惡男撞死工程師！反遭潑油燒死　狠女友殺人罪起訴

▲李男撞死工程師後，反遭女友潑汽油點火燒死，女友今被依殺人罪嫌起訴。（圖／民眾提供）

記者白珈陽、陳韻如／台中報導

台中「叼菸惡男」李男3月12日開車撞死29歲陳姓矽品工程師，他事後態度惡劣，叼菸做筆錄還神隱，後來被檢方依過失致死罪嫌命他30萬元交保。未料，李男4月9日與謝姓女友大吵，他嗆聲要女友淋他汽油點火，謝女氣不過照做，造成李男全身68%二度燒燙傷，搶救5天後仍宣告死亡。全案檢方今(7日)偵結，依殺人罪嫌起訴謝女，後續將由國民法官審理。

回顧案情，李男3月12日開車撞死正要前往中科上班的陳姓矽品工程師，而他事後態度相當惡劣，不僅叼菸做筆錄，還在警方要求他到案說明時搞失聯，直到警方持拘票上門逮人，才發現他正在家中呼呼大睡。

▲案發當時李男提著整桶汽油，挑釁地拿給女友謝女，示意潑灑，沒想到女友真的照做。（圖／民眾提供）

不僅如此，李男後來被警方移送時，他面對大批記者，還不斷哭泣，更數度彎腰鞠躬泣喊，「對不起、對不起、歹勢、歹勢……。」行徑相當離譜，事後被檢方依過失致死罪嫌命他30萬元交保。

未料，全案還在偵查期間，李男4月9日上午因被女友逮到帶小三趴趴走，2人因此爆發激烈爭吵，李男嗆聲要謝女淋他汽油，謝女氣不過照做，但李男卻又一副無所謂的走來走去，還多次出言挑釁，氣得謝女直接衝回屋內拿打火機點火，造成李男全身68%燒燙傷。

謝女第一時間被警方依殺人未遂罪嫌逮捕送辦，後經檢方聲押獲准，但就在她被收押期間，李男因為傷勢過重，搶救5天後仍宣告不治。檢方今日偵結，認定謝女嫌疑重大，依殺人罪嫌將她起訴，移審後將由台中地院國民法官審理。

▲謝女今被檢方依殺人罪嫌起訴。（圖／記者許權毅翻攝）