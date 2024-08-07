【廣編】全球巡演超過40國家！《汪汪隊立大功–海盜歷險記》音樂劇首度來台

▲兒童音樂劇《汪汪隊立大功 – 海盜歷險記》將於11月20日至11月24日在台北國際會議中心大會堂演出，8月9日中午12點正式售票。

圖、文／寬宏藝術提供

風靡全球的《汪汪隊立大功》即將來台！尼克兒童頻道與VStar娛樂製作公司共同製作的兒童音樂劇《汪汪隊立大功 – 海盜歷險記》是改編自斯平瑪斯特娛樂公司製作並於尼克兒童頻道播出的《汪汪隊立大功》動畫。該動畫至今已熱播10季，全球收視率仍居高不下，尼克兒童頻道與VStar娛樂製作公司於是決定製作音樂劇，讓銀幕中的汪汪隊躍上舞台，與大小朋友一同唱唱跳跳，成功的將百老匯音樂劇元素融入本只屬於小朋友的兒童劇，自2016年秋季首演以來已經吸引了全球超過600萬名觀眾，巡演超過40個國家。

兒童音樂劇《汪汪隊立大功 – 海盜歷險記》將於2024年首次來台，11月20日至11月24日在台北國際會議中心大會堂揭開序幕。劇中萊德隊長將帶領汪汪隊與觀眾們一同踏上尋找神秘海盜寶藏之旅，這次特別推出三人套票方案92折及四人套票方案88折，8月9日中午12點正式開賣，購票請洽寬宏售票（kham.com.tw）、全台萊爾富及OK便利商店。

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在兒童音樂劇《汪汪隊立大功 – 海盜歷險記》中，古威市長為冒險灣的海盜日盛典做準備的同時，圖巴船長掉入一個黑暗又神秘的洞穴！阿奇、小礫、毛毛、天天、小礫、灰灰和路馬拯救了圖巴船長，並發現一張秘密海盜寶藏圖，帶領他們展開一場精采的冒險！然而，韓丁納市長想搶先為迷霧鎮找到寶藏，此時情況變得更加緊張。這次的海盜冒險，汪汪隊需要全員出動，包括聽覺敏銳的成員— 拓拓！汪汪隊利用他們英勇的救援技能、解決問題的能力和團隊合作精神開啟任務並拯救一天，沒有事情能難得倒他們。