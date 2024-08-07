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台灣「珍奶徽章」拍賣喊破7400元！曹家宜驚「萬人求要」：怎麼辦

曹家宜曬出自己的中華奧會徽章，其中珍奶徽章特別夯。（翻攝曹家宜臉書、Threads）

▲曹家宜曬奧運徽章破3萬人瘋搶。（翻攝曹家宜臉書、Threads）

圖文／鏡週刊

2024巴黎奧運還在如火如荼展開，各國運動員透過交換國家徽章（Pin）做交流，而台灣隊的「珍奶徽章」夯炸，讓許多運動員趨之若鶩，在國外拍賣網站甚至喊價超過7,400元台幣。台灣20歲網球小將曹家宜也在社群網站曬出自己的徽章，問有誰想要？結果吸引萬人搶著要。

曹家宜這次搭檔網球傳奇謝淑薇，參加巴黎奧運女子雙打項目，她昨（6）在Threads貼出自己擁有的台灣隊徽章照片，除了可愛的珍珠奶茶，還有中華奧會會旗、復古茄芷袋設計的徽章，算一算，曹家宜有13個徽章，說是「徽章富翁」一點也不為過。

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曹家宜貼出自己擁有的台灣隊徽章，相當可愛。（翻攝曹家宜Threads）

▲曹家宜貼出自己擁有的台灣隊徽章，相當可愛。（翻攝曹家宜Threads）

曹家宜發文問：「有沒有人想要中華隊奧運的Pin呢。」貼文迅速吸引超過3萬網友按讚，留言數更高達5800多則，一堆人喊「想要」、「應該全台灣人都想要」、「好可愛喔」、「選我選我」、「想要珍奶跟茄芷袋」。讓曹家宜看了嚇到直呼，「嚇到，好多人，讓我想一下該怎麼辦。」

事實上，台灣的珍奶徽章在今年巴黎奧運相當受歡迎，波多黎各田徑選手史考特（Gabby Scott）在TikTok上跪求好心人幫她尋求取得「珍奶徽章」的管道，在網友的牽線協助下，史考特開心拿到手。

台灣珍奶NO.1，做成隊徽小物太可愛！波多黎各選手跪求。（翻自TikTok）

▲台灣珍奶NO.1，做成隊徽小物太可愛，連波多黎各選手都跪求。（翻自TikTok）

台灣隊的「珍奶徽章」拍賣喊破7400元台幣。（翻攝eBay網站）

▲台灣隊的「珍奶徽章」拍賣喊破7400元台幣。（翻攝eBay網站）

而拍賣網站eBay有賣家拍賣台灣的珍奶徽章，截至6日經過38次喊價，1個徽章價格已喊破227.5元美金（約新台幣7,434元），可見受歡迎程度。而中國小紅書也有網友發文：「求一個巴黎奧運會台灣珍珠奶茶徽章。」據傳已經有仿冒品出現，當心受騙！


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