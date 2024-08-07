台電棒球Fun電營再度登場　明星球員親自指導夏令營學童

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台電Fun電營登場　明星球員指導夏令營學童

▲台電在屏東縣立棒球場舉辦「球類Fun電營」 。（圖／台電屏東區處提供）

▲台電在屏東縣立棒球場舉辦「球類Fun電營」 。（圖／台電屏東區處提供）

記者陳崑福／屏東報導

台電6日在屏東縣立棒球場舉辦「球類Fun電營」開幕典禮，由台電公司高雄區營業處長黃志榮主持，有近260位學童及家長前來同樂。而參加夏令營的小朋友們，隨後也在台電棒球隊教練及球員們的帶領下，進行了熱身及跑壘等活動，現場互動熱絡

▲台電在屏東縣立棒球場舉辦「球類Fun電營」 。（圖／台電屏東區處提供）

▲台電在屏東縣立棒球場舉辦「球類Fun電營」 。（圖／台電屏東區處提供）

台電Fun電營棒球場次睽違7年再度於屏東縣登場，已經成立78年的台電棒球隊，還有台電國手級明星球員與教練團親自指導，台電棒球隊更出動全隊30位選手，包括總教練鄭竣哲、外野手陳彥穎、中心棒次的李育全等人全部擔任指導教練。

高雄區處處長及球隊領隊的黃志榮表示，因應防疫政策已停辦3年的台電球類fun電營，在去年暑假恢復辦理，今年報名的260位小朋友，可以趁著暑假體驗打棒球的樂趣。

擔任指導教練之一的外野手陳彥穎，棒球經歷17年；他表示，小時候參加過棒球營隊，自此引發對棒球的興趣，因此在成為棒球選手後，能夠像現在一樣回頭指導小朋友，成為別人的啟蒙，他覺得非常開心。棒球對他來說，最讓他著迷的地方，在於與其他球員一起團隊合作的當下，並且能透過適時的關鍵一擊，帶領球隊拿下比賽勝利。

台電表示，台電除長期經營6支球隊、培植體壇優秀選手，每年亦透過關懷列車活動至偏鄉學校帶小朋友學習運動，2016年起更舉辦球類Fun電營，歷經疫情停辦，去年再度回歸，至今出動球員、教練超過700人次，累計舉辦56場次、提供超過1.5萬名學童免費參與，其中也固定保留名額給弱勢學童，努力為運動文化扎根盡企業社會責任，今年活動贈送參與學員的球衣更藏有玄機，每一件都是由回收寶特瓶再製而成，而營隊現場也結合節電推廣活動，傳達企業永續經營及ESG理念。

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