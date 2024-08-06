逼病童母「陪睡換捐款」！睡一次給一次錢　陸慈善組織負責人被抓

▲「中華兒慈會9958兒童緊急救助項目」河南負責人雷克。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸著名慈善組織「中華兒慈會」今年6月被官方勒令停辦，而該會近日再被爆醜聞。中華兒慈會9958兒童緊急救助項目河南負責人雷克被曝，要求接受善款的患兒媽媽陪睡，陪一次給一次錢。據悉，雷克曾榮登河南2017年「中國好人榜」，在2019年《新華社》的報導中，被稱讚為「出彩河南人」。

近日，大陸網路瘋傳，「中華兒慈會9958兒童緊急救助項目」河南負責人、南陽市臥龍區志願者協會負責人雷克要求救助患兒母親陪睡，不答應就不給錢，而且是陪睡一次給一次。

爆出的對話紀錄顯示，雷克向患兒媽媽傳許多曖昧簡訊，如「愛妳，愛妳一輩子」、「我沒有愛錯女人」等等。而另一則微博截圖，則是受害者媽媽的自述。她寫道，「為了孩子，失身算什麼。」

網友爆料稱，「雷克讓患病孩子媽媽陪他睡一次，給一點捐款，再睡一次，再給點捐款，直到把患病孩子拖死，把捐款吞了。」

▲對話紀錄。（圖／翻攝自微博）

8月6日，舉報雷克的公益人士鄭女士表示，她也是9958項目創始人之一，雷克有多個手機號和微信。

鄭女士提供的微信聊天截圖顯示，2024年7月底，她的一名朋友還通過雷克常用的一個手機號添加上對方微信，通過了之後，對方自稱是「雷克媳婦」，還表示雷克（現在）沒辦法聯繫人，需要幫助。鄭女士認為，雷克前述常用手機號和微信未被有關部門掌握，他們希望向有關部門遞交這些證據以及雷克涉嫌要求患病孩子媽媽陪睡的證據。

鄭女士說，2020年，自己曾就一名劉女士「被雷克要求陪睡」一事向警方舉報。不過，警員調查時，這名劉女士後來改口說是自願的。據《紅星新聞》報導，一名當時經手此事的警員表示，因當事人說是自願的，證據也不充分，因此無法立案。

鄭女士表示，網上反映被雷克要求「陪睡」的對話紀錄，是一名網友今年6月通過微博私信給她的。她懷疑該網友即受害者，自己一直在做對方工作，也曾把警方聯繫方式發給對方。不過對方表示，在做當事人的工作，沒有正面回應是否會直接舉報。

▲患兒母親說，為了孩子，失身算什麼。（圖／翻攝自微博）

鄭女士稱，兒慈會有很多項目，9958項目獲得的資源較多。按照規定，兒慈會不得設立地方分支機構。雷克最早負責9958項目河南地區，稱為「河南負責人」，後其成為華中（河南、湖北等省）負責人。

據《澎湃新聞》報導，8月5日，有官方人士證實，雷克數月前已因涉嫌職務犯罪被相關部門帶走調查，目前案件已轉至檢察機關。對於網上舉報內容是否屬實、是道德問題還是刑事犯罪等問題，相關部門正在進一步核查中。

另據媒體報導，河南省民政廳慈善事業促進處工作人員表示，民政部門非常重視網友反映的關於雷克的情況，正在進一步核查。

河南省慈善總會有關人士表示，雷克曾為該會常務理事，但因長期不積極履行職責，數月前已被依照章程規定免職，「（當時）已經好久和他聯繫不上了。」