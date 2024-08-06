國5接蘇花改、蘇花安今通過環評　高公局：2032年一起完工

▲國道5號銜接蘇花改公路計畫平面示意圖。（圖／高公局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

環境部環評審查委員今（6日）審查蘇花公路安全提升計畫（簡稱蘇花安）、國道5號銜接蘇花改公路計畫（簡稱國5銜接蘇花改），皆通過審查，高速公路局表示，後續將與宜蘭縣政府密切配合，積極推動國5銜接蘇花改，預期與蘇花安同時於2032年完工。

高公局指出，蘇花改已陸續在2018年2月至2020年1月分階段完工通車，導致大量車流湧進蘇澳市區，對當地交通造成衝擊；公路局持續推動「台9線蘇花公路安全提升計畫」（蘇花安）通車後，預期將引進更多車流往來花蓮。

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為緩解當地交通衝擊，並因應地方多年來訴求國5直接銜接蘇花改的需求，高公局2019年辦理國5銜接蘇花改可行性評估，其報告2021年11月核定。環境影響說明書歷經環境部專案小組2次初審會議審查，今日環評通過審查。

高公局表示，後續將與宜蘭縣政府密切配合，積極推動國5銜接蘇花改，預期與蘇花安同時於2032年完工，並將依環境部審查通過的環境影響說明書內容，加速工程推動。

國5銜接蘇花改計畫以國5蘇澳端點為起點，於新城溪北岸布設匝道銜接蘇澳服務區，路線往南跨越新城溪、台9線及台鐵宜蘭線後，布設多座短隧道穿越九股山及糞箕湖山，隧道間以橋梁搭配路堤連接，於永樂國小東側出隧道群，跨越台鐵北迴線後，於蘇花改白米橋至東澳隧道路段銜接回蘇花改，全長約7.1公里。

高公局表示，國5與「蘇花改」銜接後，可藉由分流方式，避免過境車流進入蘇澳市區造成市區交通惡化，亦可緩解台9線部分路段、路口瓶頸，進而改善並強化蘇澳整體交通網的交通運轉。