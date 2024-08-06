美金牌教練驚爆「性虐待3女選手」！　被剝奪奧運資格

▲ 雷德指導巴黎奧運2名參賽選手。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國知名田徑教練雷德（Rana Reider）負責指導2名金牌選手，卻接連被控對女性運動員犯下性虐及精神虐待，5日被加拿大奧委會撤銷教練資格，禁止參加巴黎奧運。

綜合《衛報》及《紐約郵報》等外媒，54歲的雷德在本屆奧運原先身兼2名選手的教練，包括加拿大200公尺衛冕冠軍德格拉塞（Andre De Grasse）及曾在東京奧運100公尺奪金的義大利選手雅各布斯（Lamont Marcell Jacobs）。

4日的100公尺決賽中雅各布斯排名第5，當時雷德還站在跑道旁指導。但在3名女性運動員在美國佛州對雷德提告後，加拿大奧委會已經撤銷雷德參加奧運的資格。

《泰晤士報》披露，這起訴訟曝光後，美國田徑協會周末已通知加拿大田徑協會；為雷德提供巴黎奧運通行證的加拿大奧委會隨後於5日通知他，他的通行證會被撤銷。

事實上，世界田徑協會已經禁止雷德參加2屆世錦賽。他先前就曾承認和一名運動員的親密關係中存在權力不對等，被判12年緩刑，如今又有一名女性選手指控他犯下性虐待、精神虐待與騷擾，第二名選手則指控他犯下性騷擾及言語騷擾。

報導還提到，美國田徑協會公布一項無限期安全計畫，禁止雷德一對一指導任何運動員。雷德的律師史蒂文斯（Ryan Stevens）對此則聲明強調，目前美國安全運動中心、美國田徑協會和加拿大田徑協會都未制裁雷德，「受到傷害的是那些突然被迫在沒有自己選擇的教練指導下出賽的運動員，其中包括加拿大最優秀的短跑選手之一。」