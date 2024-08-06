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社會 社會焦點 保障人權

國小女同學剛離婚...水電工登門換燈泡　竟強吻揉胸蹭下體

▲抓胸,襲胸,揉奶,性騷擾,猥褻,變態示意圖。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲襲胸猥褻示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名劉姓水電工前年10月間到國小女同學家修水電，劉男見女同學剛離婚心情不好，竟趁機對她熊抱、揉胸、摸大腿，被推開後又繼續強吻、蹭下體，女同學受到驚嚇奮力抵抗，劉男才罷手，女同學事後報警提告，法院審理後，考量他已與女同學達成50萬元的和解，因此依強制猥褻罪判處他徒刑1年，緩刑4年。

判決指出，擔任水電工的劉男，前年10月13日下午4時許，到國小女同學家幫她修水電，劉男換好燈泡後，女同學熱情的招呼他坐下來喝茶聊天，閒談中劉男得知女同學剛離婚，前夫已搬離，竟臨時起色心，趁房內只有他們兩人，上前強抱女同學，並趁機撫摸胸部和大腿，女同學推開並拒絕。

▲▼水電工,水管,水龍頭。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲水電工示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

劉男不死心，繼續上前親吻女同學，並以下體磨蹭女同學私密處。所幸女同學強力反抗，才沒有被劉男得逞。

女同學飽受驚嚇後決定報警提告，劉男到案後坦承有擁抱女同學，但否認有強制猥褻的犯行，但仍遭移送、起訴。

法院審理後，認定劉男犯行明確，考量他已經與被害女同學達成50萬元和解，所以依強制猥褻罪判處他有期徒刑1年。緩刑4年，接受法治教育課程3場次。緩刑期間付保護管束。

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