贏陳芋汐39分！全紅嬋預賽「斷層式」領先　4跳成績比別人5跳還高





▲全紅嬋、陳芋汐巴黎奧運雙人跳水10公尺台奪冠。（圖／達志／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

擅長「水花消失術」的全紅嬋、陳芋汐5日順利以前兩名身分晉級巴黎奧運會跳水女子10米台決賽。今（6）晚9時爭奪金牌，中國夢幻跳水隊有巨大機會繼續橫掃，得到今屆第5金。預賽中，全紅嬋四跳過後拿到344.45的好成績，比其他選手五輪總成績還要高。

作為該項目衛冕冠軍，17歲的全紅嬋發揮相當穩定，預賽、半決賽都是一路領先。雖然沒有讓人瞠目的10分出現，但每一跳都能引發現場陣陣驚呼。預賽421.25分，半決賽421.05分，全紅嬋幾乎沒有對手。

18歲的陳芋汐預賽、半決賽都只輸給了全紅嬋，成績足以甩開其他對手幾條街。但和自己比，陳芋汐這樣的發揮並不理想。

預賽有29名運動員參與，排名前18名的選手晉級準決賽。全紅嬋預賽第一跳是難度係數3.0的向前翻騰三周半屈體，拿到81分，排名第一。全紅嬋的第二跳，是難度係數3.2的向內翻騰三周半抱膝，完成得很漂亮，拿到89.60分，總分170.60分繼續領先。全紅嬋的第三跳，是難度係數3.2的臂立向後翻騰兩周轉體一周半，乾净俐落，得到86.40分，總分257.00分仍然是第一。第四跳，全紅嬋跳的是難度係數3.3的向後翻騰三周半抱膝，拿到87.45分，總分344.45分遙遙領先。最後一跳，全紅嬋難度係數3.2 的向後翻騰兩周半轉體一周半，拿到76.80分，最終以總分421.25分獲得預賽第一。

陳芋汐以總分382.15分，獲得預賽第二。中國隊這兩名選手的成績，均大幅領先其他預賽選手，雙雙順利晉級半決賽。加拿大的凱莉-麥凱5跳過後拿到324.90分，英國的圖爾森5跳過後只有299.60分。

「還是要慢慢去適應奧運會的節奏，上午預賽欠一點，下午半決賽正常一點，但其實也沒有跳好」，預賽落後全紅嬋近40分、半決賽將差距縮減到18分的陳芋汐說，「明天就繼續努力吧，放平心態，繼續加油。」

全紅嬋是這個項目的衛冕冠軍，東京奧運橫空出世，用近乎完美的跳水表演征服所有裁判和觀眾。陳芋汐同樣擁有超強的實力，極其穩定的發揮令人驚歎，巴黎周期更是頻頻在國際大賽奪冠。兩位中國選手毫無疑問是最大衝金熱門，她們的比拼肯定是引起超高關注。

此前，全紅嬋、陳芋汐已為中國代表團贏得女雙10米台冠軍，實現中國隊在奧運會該項目上的七連冠。本次奧運會上，中國跳水「夢之隊」已包攬4枚雙人項目金牌。