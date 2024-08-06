點名46秒棄賽對手　阿爾及利亞拳后「2人一起受訓」認識很多年

▲克莉芙（左）對上義大利選手卡里尼（右），後者卻在46秒後棄賽，並且質疑克莉芙的性別。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

阿爾及利亞「拳后」克莉芙（Imane Khelif）與台灣好手林郁婷一樣，被捲入無端的性別爭議。克莉芙4日受訪時透露，她與比賽只打了46秒就宣布退出，賽後質疑自己性別的義大利女將卡里尼（Angela Carini），其實已經認識很多年，2人曾經一起受訓。

卡里尼在1日的女子拳擊66級公斤16強賽，只打了46秒就退出，宣稱被重擊2拳後，非常擔心自己的安危，賽後不僅沒有握手，還質疑克莉芙（Imane Khelif）的性別。儘管她目前已經道歉，但關於克莉芙的性別爭議仍在延燒。

25歲的克莉芙接受《美聯社》合作運動媒體SNTV採訪時談到，「這位義大利拳擊手認識我很多年了，因為我常常作為國家隊的成員前往義大利受訓。我跟她還有教練一起訓練，他們從我小時候就認識我了。」她認為，義大利拳擊隊利用自己的生理狀況「試圖削弱我」。

▲克莉芙透露，卡里尼已經跟自己認識很多年。（圖／達志影像／美聯社）



《美聯社》報導，克莉芙及林郁婷在巴黎的勝利，成為本屆奧運的最大新聞之一。2名女性都將獲得自己的第一枚奧運獎牌，卻被國際拳擊協會（IBA）指稱，去年世界錦標賽未通過女子比賽資格檢測，因此面臨網路霸凌，以及關於性別的未經證實指控。

不過，國際奧委會（IOC）堅定支持克莉芙與林郁婷的參賽資格，譴責IBA模糊的檢測標準，以及不透明的管理。主席巴赫（Thomas Bach）說，「我們在討論的是女子拳擊。我們有2名拳擊手，他們作為女性出生，作為女性成長，以女性身分持有護照，多年來都以女性身分參賽。這就是女性的明確定義。」

克莉芙目前已經打進4強、確定奪牌，將於當地時間6日準決賽，對戰泰國選手速萬那彭（Janjaem Suwannapheng），如果再次獲勝，將在9日出席金牌賽。林郁婷也將在8日準決賽，對上土耳其好手耶爾德茲（Esra Yıldız）。