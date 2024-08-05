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大陸 大陸焦點 特派現場

中國羽球「王昶、梁偉鏗」合跳挖呀挖！　網大讚：帥氣又搞笑

記者廖翊慈／綜合報導

中國羽球男雙「梁王組合」4日晚間在巴黎奧運羽球男雙金牌戰中，以1比2（17-21、21-18、19-21）輸給臺灣黃金組合「麟洋配」。中國組合的王昶、梁偉鏗也被大陸網友挖出，先前在多場賽後訪問跳舞的影片，其中《小小花園》兩人賣力「挖呀挖」的畫面，讓眾人笑翻。

▲▼王昶梁偉鏗。（圖／路透社）

▲「梁王組合」拿下巴黎奧運羽球男雙銀牌。（圖／路透社）

▲「梁王組合」拿下巴黎奧運羽球男雙銀牌。（圖／路透社，上同）

綜合陸媒報導，王昶、梁偉鏗兩人今年同為23歲，自2022年起開始一起搭檔，被大陸網友稱為「羽球界的喜劇之王」。王昶因為帥氣的外表受到不少關注，也讓大家發現他與搭檔梁偉鏗的好友誼。

兩人在賽場上多次展現神默契，總積分拿下世界排名第一。然而，王昶、梁偉鏗私下卻與球場上殺氣騰騰的樣貌判若兩人，只要發現鏡頭在拍，都不放過「耍寶」的機會，多次展現「反差萌」。

▲▼王昶梁偉鏗跳挖呀挖呀挖。（圖／翻攝自微博）

▲王昶、梁偉鏗合跳《小小花園》。（圖／翻攝自微博）

「梁王組合」時常在比賽後的採訪環節來段「隨機舞蹈發揮」，其中一次採訪，挑戰近年來的魔性洗腦兒歌《小小花園》。畫面中，王昶賣力比出「灑種子」的動作，鏡頭切換到梁偉鏗時，他雙手用力地「挖呀挖」，還逗趣用臉擺出花的Pose。搞笑的畫面讓網友直呼，「帥氣又搞笑。」

▲王昶。（圖／路透社）

▲王昶。（圖／路透社）

▲梁偉鏗。（圖／路透社）

▲梁偉鏗。（圖／路透社）

「梁王組合」雖然在本次奧運羽球男雙錯失金牌，但王昶坦言，「這塊銀牌在我們羽球生涯中是一個歷程，也是非常激勵我們往下走的一個動力，（銀牌）告訴我們可以有這個實力挺進奧運決賽，肯定也有實力去贏，4年後再來！」

▲▼「麟洋配」李洋、王齊麟奪金。（圖／路透）

▲「麟洋配」拿下金牌。（圖／路透社）

公開資料顯示，王昶出生於2001年5月27日；梁偉鏗出生於2000年11月30日。兩人自2022年起開始搭檔，累積奪下8面金牌，今年奪下馬來西亞公開賽、亞洲羽球錦標賽、以及印尼公開賽冠軍，是目前位居世界羽球男雙的排名第一。

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