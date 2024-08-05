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賀麟洋二連霸！九族文化村兌現祭品文　今至8／11雙人優惠980

▲「麟洋配」李洋、王齊麟勇奪巴黎奧運金牌，九族文化村即起一周推出「雙人票價980」優惠。（圖／路透、九族文化村提供）

▲「麟洋配」李洋、王齊麟勇奪巴黎奧運金牌，九族文化村即起一周推出「雙人票價980」優惠。（圖／路透、九族文化村提供）

記者高堂堯／南投報導

「麟洋配」李洋、王齊麟為台灣勇奪在巴黎奧運的第一面金牌、創下賽史羽球雙打項目空前的二連霸紀錄，舉國歡騰；九族文化村隨即推出優惠活動：從今天到8月11日的一個星期內雙人票價只要980元，相當於半價優惠。

九族文化村園區今天一大早就貼出「榜單」，並在文化廣場的電視牆前集合員工，興奮地豎起大拇指、用原住民的口吻稱讚「拿（那）麼厲害」，並和入園的遊客齊聲祝賀台灣麟洋配勇奪巴黎奧運羽球男雙金牌。

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▲「麟洋配」李洋、王齊麟勇奪巴黎奧運金牌，九族文化村即起一周推出「雙人票價980」優惠。（圖／路透、九族文化村提供）

▲▼九族文化村貼出榜單邀遊客同賀麟洋配奧運奪金。（圖／九族文化村提供）

▲「麟洋配」李洋、王齊麟勇奪巴黎奧運金牌，九族文化村即起一周推出「雙人票價980」優惠。（圖／路透、九族文化村提供）

▲「麟洋配」李洋、王齊麟勇奪巴黎奧運金牌，九族文化村即起一周推出「雙人票價980」優惠。（圖／路透、九族文化村提供）

九族企劃部經理黃瑞奇表示，先前很多粉絲「敲碗」、希望九族釋出慶祝優惠活動，因此於官方臉書粉專貼出「祭品文」，承諾只要麟洋配獲金牌，就會有為時一個星期的「雙人優惠1180元」慶祝行情，呼籲大家幫台灣加油打氣。

▲九族文化村即起一周推出「雙人票價980」優惠。（圖／路透、九族文化村提供）

▲九族文化村先前於臉書官方粉專貼出優惠「祭品文」，呼籲大家為麟洋配集氣。（圖／路透、九族文化村提供）

麟洋配最後果然不負眾望奪金，黃瑞奇說，在此非常令人感動的時刻，九族跟全台灣的國民一樣興奮，除兌現祭品文的承諾推出雙人票價優惠，更從1180元下殺到只要980元，希望和國人一起普天同慶。

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