「麟洋配」擊敗中國奪金！微博網友狂罵裁判不公：眼瞎了嗎？

▲「麟洋配」奪金，裁判卻遭微博上的網友狂罵。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

「麟洋配」王齊麟、李洋擊敗中國隊的「梁王組合」再次拿下奧運金牌，創下奧運羽球男雙衛冕的紀錄。比賽結束之後，微博網友也熱烈討論此場比賽，並有不少人發文大罵裁判不公，令「羽毛球裁判」一詞登上了微博熱搜的前5名。

微博上的網友們主要對裁判有兩方面的不滿，第一方面是王昶的發球，他們認為裁判一共判了王昶3次發球犯規，相當不公平；第二方面是第3局的其中一顆球被判界外，他們認為明明就應該是在界內的，裁判的判決明顯有誤，反映了還不修改。

▼賽後頒獎，左為中國王昶（後）與梁偉鏗（前），右為馬來西亞謝定峰（前）與蘇偉譯（後）。（圖／路透社）



雖然大部分發言都還算理性，但也有不少發言直接對裁判進行人身攻擊，罵得相當難聽，「裁判你是眼瞎了嗎？」「歪屁股裁判！」「台巴子趕緊給裁判磕幾個頭吧，這冠軍是裁判送你們的，趕緊跪謝！」「裁判眼睛是不是長PG裡了！」「神經弄個老頭子做裁判，眼睛跟瞎了一樣。」

▼「羽毛球裁判」登上微博熱搜第四。（圖／翻攝微博）

▼此次羽球男雙決賽的裁判名單。（圖／翻攝微博）



不過，更多網友的討論焦點還是放在中國選手王昶、梁偉鏗身上，很多留言都是稱讚他們表現已經非常好了，未來好好努力，下次表現一定會更好，「第一次參加奧運就拿銀牌，已經很厲害了！」「兩個00後的小伙子，未來大有可期！」「對手是上一屆的金牌，能打到第三局已經盡力了。」

根據巴黎奧運官網上的資料，此場比賽的主裁判為比利時籍的Bert Vanhorenbeeck，發球裁判為義大利籍的Fabio Betto，其中，比利時籍的Bert Vanhorenbeeck經驗相當豐富，羽球裁判經歷數十年，目前是世界羽聯的裁判，曾任職於歐洲羽球聯會10多年，也擔任過比利時羽球聯會的副總裁。

▼微博上出現大量質疑裁判，甚至謾罵的發文與留言。（圖／翻攝微博）

