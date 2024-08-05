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南投青年住宅第一期落成　中籤者自備50萬即交屋

▲南投青年住宅第一期落成，第二期接續動土。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投青年住宅第一期落成，第二期接續動土。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府積極興建青年住宅，並以市價8折公開抽籤讓售；縣府指出，位於南投市文化路的第一期青年住宅已完工、於3日揭牌落成後，會通知中籤人進行看屋、選屋及簽約，只要自備50萬頭期款，就能完成交屋成家，第二期青年住宅也接續開工動土。

文化路青年住宅第一期落成及第二期動土典禮於3日舉辦，縣長許淑華率建設處長張洲滄、計畫處長邱紹偉等縣府團隊全程參與，立委游顥，縣議員林憶如、林儒暘、張婉慈、張秀枝、簡峻庭、全文才、宋懷琳、吳棋楠、沈夙崢及眾多在地鄉親都與會見證；許淑華也實地參觀第一期青年住宅的三房實品屋，試坐舒適的客廳沙發，接著偕來賓虔誠為第二期青年住宅興建工程祭拜祈福，並共同執金鏟動土，宣告第二期青年住宅啟動開工。

▲南投青年住宅第一期落成，第二期接續動土。（圖／南投縣政府提供）

許淑華指出，國內房價居高不下，近年來受鄰近台中市房價高漲的外溢效應，南投房價也水漲船高，去年第四季房價所得比已位居全台第4名的9.78倍，等於縣民須不吃不喝9.78年才能買房入厝；縣府規劃興建的青年住宅為自地自建、過程嚴格把關，位於南投市文化路的首批45戶青年住宅已興建完成，總計576人申購，日前也在律師見證下直播抽籤，依優先保留戶、一般戶資格抽出正備取各45戶，同時一併抽出正取選屋序位。

▲南投青年住宅第一期落成，第二期接續動土。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，同位址的第二期青年住宅，則規劃興建三棟大樓、共55戶，包括2房6戶、3房41戶、4房8戶，一樓公共空間並設有交誼廳、親子空間及健身房，預計最快114年底完工；草屯親子公園及竹山竹夢公園旁的2處青年住宅也正加緊規劃設計中，未來將提供更多「出售型」的青年住宅給願意留鄉、返鄉發展的年輕朋友，再搭配中央推行的「出租型」社會住宅，相互合作、進一步穩定整體住宅市場，落實居住正義。

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