　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
運勢 運勢焦點 星座 塔羅 盧恩符文 生肖 | 心測占卜 | 其他

一談戀愛就犯病！　12星座熱戀時容易產生的病症大公開

▲愛情,戀愛,情侶,夫妻。（圖／pexels）

▲巨蟹座無論男女都喜歡給另一半滿滿的呵護與疼愛。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

生活中心／綜合報導

陷入戀愛中總會讓自己變得有點不太一樣，《星座好朋友》為大家整理出12星座在愛情裡，容易有什麼樣的可愛小毛病呢，一起參考看看。

牡羊座：賣萌病

牡羊座在大家的印象中都是很豪爽又有點霸氣的，但戀愛中的牡羊卻會釋放出自己心底可愛的一面，愛耍幼稚也變得會撒嬌，故意整自己喜歡的人，或故意嘟嘴裝可愛，越是熱戀病症就越明顯。

金牛座：傲嬌病

金牛一般都給人老實、憨厚的印象，但是戀愛中的金牛卻會露出自己傲嬌的真面目，變得比較容易耍脾氣，一言不合就冷戰，就是要讓對方去哄他，這其實也是因為金牛在外人面前太顧忌形象，只有在愛人面前才能盡情做自己的緣故。

雙子座：幼稚病

雙子座其實本來就是很孩子氣的個性，但在愛情裡卻會變得更幼稚。生活中最大樂趣就是想辦法整自己心愛的人、喜歡學對方說話、故意惹他生氣，對方越生氣他就越開心，因為只有自己可以這樣惹他，因此對於這些幼稚的言語行為，雙子總是樂此不疲，而且還會覺得很甜蜜。

巨蟹座：照顧病

巨蟹無論男女，都是很溫柔賢慧的個性，他們平常就很為人著想，一談起戀愛更會「母愛」大爆發，會時時關心愛人有沒有吃飽睡好，或是會像阿嬤一樣永遠覺得你太瘦，還會燉補給你吃、強迫你多吃蔬菜，雖然被這樣照顧很幸福，不過有時候巨蟹太把另一半當小孩照顧，也很容易寵壞對方。

▲愛情,戀愛,情侶,夫妻。（圖／pexels）

▲天蠍座希望能無時無刻和對方黏在一起。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

獅子座：公主病

戀愛中的獅子雖然對愛人很好，但不得不承認，獅子的確也很愛那種被愛人「高高捧著」的感覺，對愛人也有一定的控制欲，希望對方可以都聽自己的，生氣時因為拉不下臉，所以一定要對方來哄。

處女座：退縮病

處女座本身就是個會想很多的星座，這個症狀在愛情裡格外明顯，明明心裡愛得要命，卻因為害怕被拒絕而不敢有所行動，甚至會故意裝作不在乎；或是明明已經在一起，卻害怕有一天會失去現在的幸福...在戀愛中容易退縮不前、患得患失，越愛就會越嚴重。

天秤座：原則錯亂病

天秤是個像風一樣善變的星座，而一股腦兒陷入愛情的天秤，就容易讓自己失去原則。明明曾經說過最討厭抽煙喝酒的人，可是如果愛上了對方，天秤就只能讓自己去遷就適應。只要真的很愛，對方的一句話、一個動作都能夠影響天秤的選擇，讓天秤放棄自己原有的堅持。

天蠍座：黏人病

陷入愛情的天蠍座，就會想要完全佔有對方，你的眼裡只能有我、你去哪我也要去，連睡覺都喜歡跟愛人手牽著手，這種緊緊圈住對方的感覺，讓天蠍特別有安全感。雖然有些人就喜歡這樣被黏著，但如果對方很需要個人空間，天蠍這般炙熱的愛可是會讓人感到窒息的。

▲愛情,戀愛,情侶,夫妻。（圖／pexels）

▲重視原則的天秤熱戀時會放下自己的堅持。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

射手座：花痴病

人人總說射手用情不專，其實那只是因為他還沒遇到對的人。一旦射手認定了對方就是他唯一的真愛，射手可是超專情的，從此眼裡只會看著對方，然後也會天馬行空的幻想著跟愛人一起環遊世界的情節，覺得自己是全世界最幸福的人。

魔羯座：糾結病

魔羯一向理智，無論對生活、事業上，總是能有條不紊的處理事情，但愛情卻是魔羯的大罩門，一碰到愛情，魔羯就容易慌了手腳，雖然表面可能看不出來，但其實在平靜的外表下，魔羯可是會很糾結，甚至陷入自我懷疑，覺得對方會離開，是不是自己做錯了什麼，無數個問句塞在心裡，卻沒有開口問對方的勇氣。

水瓶座：忽冷忽熱病

水瓶在愛情裡時而熱情似火，時而冷若冰霜的多變性，常讓自己的另一半大呼吃不消。很多人都看不出來，看似冷漠的水瓶，其實私底下對愛人是非常好的，很懂得照顧對方，可惜水瓶天生有著不受束縛的疏離性，所以他偶爾就會想要有自己的空間，但並不是不愛你了，只是這方面真的需要多跟愛人溝通，否則突然的冷淡是很傷人的。

雙魚座：自虐病

雙魚座一談起戀愛就容易開啟「瘋狂模式」，雙魚的愛總是狂熱、義無反顧的，無論對方說什麼，明明感覺的到不太對勁，卻還是願意相信；明明深深的被對方傷害了，但看見對方懊悔的模樣，卻還是選擇原諒。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
快訊／高承睿第3局11比6拿下　總局數2比1聽牌
快訊／超新星高承睿次局9比11　總局數戰成1比1
快訊／孟加拉總理「搭軍機逃亡」！　示威群眾攻占官邸
快訊／第3點高承睿大逆轉！　首局拿下
快訊／林昀儒3比0輕鬆解決對手　中華男團連拿2點聽牌
快訊／林昀儒次局12比10逆轉勝　連拿2局聽牌
美股再倒！蘋果盤前跌6％　NVIDIA失守百元
快訊／林昀儒首局11比7！　輕鬆拿下
快訊／彭名揚才起跑停下　跨欄400公尺棄賽
李洋父不會外語、轉機卡關　「咬牙買9萬機票」飛巴黎為子加油

分享給朋友：

追蹤我們：

窺探更多女人心事，按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 運勢最新 全站最新

一談戀愛就犯病！　12星座熱戀時容易產生的病症大公開

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

李洋遭酸專贏2千萬獎金　金門親友：奧運非想去就去

女問「我跟Cindy你喜歡誰」　男友皺眉認真想：她是誰？

比利時狼犬回娘家見恩人　聞味道認出「撲懷裡撒嬌」

65歲胡瓜挑戰16蹲

溯溪女高中生「被迫下水」溺斃　閨蜜淚訴：在水裡7分鐘多絕望

為「麟洋配」金牌戰加油　上千人擠爆金門體育館

記者問余天「女婿詐騙案」　他當場甩巴掌..余祥銓：會紅！

5比0大勝強勢挺進4強戰　陳念琴：我要的不只銅牌

泫雅降臨大巨蛋..泳裝好辣♥　露屁蛋跳《Bubble Pop!》《RED》

一談戀愛就犯病！　12星座熱戀時容易產生的病症大公開

美到以為是AI！　匈牙利21歲擊劍女將「脫下面罩」仙氣爆表

快訊／超新星高承睿第3局11比6拿下　總局數2比1聽牌

YTR眾量級Andy爆「家寧逐漸消失」首同框！　陪凍卵私下互動曝光

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」青澀模樣曝光　網心疼：明明就是女孩子

七夕情人節到高雄放閃！浪漫景點、旅宿餐飲優惠全攻略

新青安「誰都能貸8成」？　拉高貸款成數、核貸率撇步一次看懂

胡瓜酬勞全捐超霸氣！　還現身長照機構「同歡長輩」

馬英九赴泰國演說　專家警告台灣「持續衝撞」恐步烏克蘭後塵

高雄大順路常塞爆！交通局曝解方　走龍德新路、龍德東路更順

「三明治底妝法」打造超親膚磁鐵　牢牢抓住粉底吸附出油

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

運勢熱門新聞

12星座熱戀時容易產生的病症

夢境看情緒生氣代表財運逐漸好轉

12星座「相斥配對」真的不適合

出生日期相加看你和他合不合？

TikTok瘋傳30秒測出你的磁場顏色

彭定軒不藏私／教你解讀「感情合盤」　情愛婚姻關係看這裡（下）

約會密碼12星座主動找你什麼意思

從回訊息的速度　推測12星座的「在乎程度」

優柔雙魚男愛上鐵面摩羯女　軟硬CP在一起堪比偶像劇

其實我還愛著你！　12星座分開後想「復合」的舉動

理性到絕緣！「高燃點」雙子男難討好　唯一火源獅子女

12星座男稱讚你「可愛」　其實有不同意思

小三鬥不倒五大星座小三自求多福

這「3種眼神」　代表他對你藏不住愛意

更多熱門

相關新聞

王心恬自曝體重飆破60公斤　感情世界僅「5字回應」！

王心恬自曝體重飆破60公斤　感情世界僅「5字回應」！

因曬王齊麟合照，為台灣男雙金牌打氣文遭誤會歪樓的王心恬，可以說是多才多藝，近年從模特兒斜槓當主持人、還開創香氛品牌當老闆娘，同時還是凱渥的創意總監。事業經營得有聲有色，雖然感情世界仍讓人霧裡看花，僅用5個字回應。

出軌已婚男4年　現世報來了！人妻喊渣：還好我沒離婚

出軌已婚男4年　現世報來了！人妻喊渣：還好我沒離婚

今年鬼月「最衰4星座」！命理師示警

今年鬼月「最衰4星座」！命理師示警

會為愛奮不顧身的3大星座

會為愛奮不顧身的3大星座

鬼月4生肖易卡陰！　5星座「凶上加凶」

鬼月4生肖易卡陰！　5星座「凶上加凶」

關鍵字：

情侶戀愛感情兩性溝通星座曖昧

讀者迴響

熱門新聞

李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙

聽到了！王齊麟金牌戰脫口「靠北啊」全笑翻

敗給麟洋配「銀恨」！　王昶、梁偉鏗發聲了

王昶3局都在笑　萬人讚：帥又輸得起

麟洋領獎！全場大唱國旗歌感動全台

奪金關鍵！李洋嗆「是不是累了」　王齊麟繃緊神經

麟洋配奪金！蔣萬安宣布大放送

鬼門開！3顏色衣服不要穿　6大禁忌一次看懂

麟洋配奪金！女友曝金牌自拍照　王齊麟1圖回應結婚

李洋比賽為何一直講話？

奧運羽球男雙大合照　李洋逗笑大馬選手

王齊麟新搭檔是羅嘉翎男友

王昶「到底在笑啥？」　真實原因曝光

狂賀麟洋配奪金！超商咖啡買2送2優惠齊發

麥當勞應援奧運！「5萬份大麥克買1送1」明天開搶

更多

最夯影音

更多

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

李洋遭酸專贏2千萬獎金　金門親友：奧運非想去就去

女問「我跟Cindy你喜歡誰」　男友皺眉認真想：她是誰？

比利時狼犬回娘家見恩人　聞味道認出「撲懷裡撒嬌」

65歲胡瓜挑戰16蹲

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面