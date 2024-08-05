一談戀愛就犯病！　12星座熱戀時容易產生的病症大公開

▲巨蟹座無論男女都喜歡給另一半滿滿的呵護與疼愛。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

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陷入戀愛中總會讓自己變得有點不太一樣，《星座好朋友》為大家整理出12星座在愛情裡，容易有什麼樣的可愛小毛病呢，一起參考看看。

牡羊座：賣萌病

牡羊座在大家的印象中都是很豪爽又有點霸氣的，但戀愛中的牡羊卻會釋放出自己心底可愛的一面，愛耍幼稚也變得會撒嬌，故意整自己喜歡的人，或故意嘟嘴裝可愛，越是熱戀病症就越明顯。

金牛座：傲嬌病

金牛一般都給人老實、憨厚的印象，但是戀愛中的金牛卻會露出自己傲嬌的真面目，變得比較容易耍脾氣，一言不合就冷戰，就是要讓對方去哄他，這其實也是因為金牛在外人面前太顧忌形象，只有在愛人面前才能盡情做自己的緣故。

雙子座：幼稚病

雙子座其實本來就是很孩子氣的個性，但在愛情裡卻會變得更幼稚。生活中最大樂趣就是想辦法整自己心愛的人、喜歡學對方說話、故意惹他生氣，對方越生氣他就越開心，因為只有自己可以這樣惹他，因此對於這些幼稚的言語行為，雙子總是樂此不疲，而且還會覺得很甜蜜。

巨蟹座：照顧病

巨蟹無論男女，都是很溫柔賢慧的個性，他們平常就很為人著想，一談起戀愛更會「母愛」大爆發，會時時關心愛人有沒有吃飽睡好，或是會像阿嬤一樣永遠覺得你太瘦，還會燉補給你吃、強迫你多吃蔬菜，雖然被這樣照顧很幸福，不過有時候巨蟹太把另一半當小孩照顧，也很容易寵壞對方。

▲天蠍座希望能無時無刻和對方黏在一起。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

獅子座：公主病



戀愛中的獅子雖然對愛人很好，但不得不承認，獅子的確也很愛那種被愛人「高高捧著」的感覺，對愛人也有一定的控制欲，希望對方可以都聽自己的，生氣時因為拉不下臉，所以一定要對方來哄。

處女座：退縮病

處女座本身就是個會想很多的星座，這個症狀在愛情裡格外明顯，明明心裡愛得要命，卻因為害怕被拒絕而不敢有所行動，甚至會故意裝作不在乎；或是明明已經在一起，卻害怕有一天會失去現在的幸福...在戀愛中容易退縮不前、患得患失，越愛就會越嚴重。

天秤座：原則錯亂病

天秤是個像風一樣善變的星座，而一股腦兒陷入愛情的天秤，就容易讓自己失去原則。明明曾經說過最討厭抽煙喝酒的人，可是如果愛上了對方，天秤就只能讓自己去遷就適應。只要真的很愛，對方的一句話、一個動作都能夠影響天秤的選擇，讓天秤放棄自己原有的堅持。

天蠍座：黏人病

陷入愛情的天蠍座，就會想要完全佔有對方，你的眼裡只能有我、你去哪我也要去，連睡覺都喜歡跟愛人手牽著手，這種緊緊圈住對方的感覺，讓天蠍特別有安全感。雖然有些人就喜歡這樣被黏著，但如果對方很需要個人空間，天蠍這般炙熱的愛可是會讓人感到窒息的。

▲重視原則的天秤熱戀時會放下自己的堅持。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

射手座：花痴病

人人總說射手用情不專，其實那只是因為他還沒遇到對的人。一旦射手認定了對方就是他唯一的真愛，射手可是超專情的，從此眼裡只會看著對方，然後也會天馬行空的幻想著跟愛人一起環遊世界的情節，覺得自己是全世界最幸福的人。

魔羯座：糾結病

魔羯一向理智，無論對生活、事業上，總是能有條不紊的處理事情，但愛情卻是魔羯的大罩門，一碰到愛情，魔羯就容易慌了手腳，雖然表面可能看不出來，但其實在平靜的外表下，魔羯可是會很糾結，甚至陷入自我懷疑，覺得對方會離開，是不是自己做錯了什麼，無數個問句塞在心裡，卻沒有開口問對方的勇氣。

水瓶座：忽冷忽熱病

水瓶在愛情裡時而熱情似火，時而冷若冰霜的多變性，常讓自己的另一半大呼吃不消。很多人都看不出來，看似冷漠的水瓶，其實私底下對愛人是非常好的，很懂得照顧對方，可惜水瓶天生有著不受束縛的疏離性，所以他偶爾就會想要有自己的空間，但並不是不愛你了，只是這方面真的需要多跟愛人溝通，否則突然的冷淡是很傷人的。

雙魚座：自虐病

雙魚座一談起戀愛就容易開啟「瘋狂模式」，雙魚的愛總是狂熱、義無反顧的，無論對方說什麼，明明感覺的到不太對勁，卻還是願意相信；明明深深的被對方傷害了，但看見對方懊悔的模樣，卻還是選擇原諒。