不只荷蘭！　澳籍鐵人三項教練「曾涉性侵13歲女童」被起底

▲澳籍鐵人三項教練薩頓（Brett Sutton）曾涉嫌性侵13歲女童。（圖／翻攝Instagram@trisutto）



記者吳美依／綜合報導

荷蘭沙灘排球選手范德維爾德（Steven van de Velde）今年出征巴黎奧運，卻被爆出2016年因性侵12歲女童入獄，引發軒然大波。未料除了他以外，本屆竟然還有第二名已知的兒童性侵犯，那就是澳洲籍的65歲鐵人三項教練薩頓（Brett Sutton）。

薩頓曾經指導多名傑出的瑞士三鐵運動員，包括在2012年倫敦奧運摘金的斯比瑞格（Nicola Spirig）、五度奪下世界冠軍的里夫（Daniela Ryf）、剛剛在巴黎奧運奪銀的黛隆（Julie Derron）。他在賽後接受瑞士電視台訪問時，脖子上還掛著巴黎奧運官方認證掛繩。

但在1999年的澳洲法庭上，薩頓承認性虐13歲女游泳學員的5項指控，被判2年監禁、3年緩刑。根據《星期日泰晤士報》，法官霍爾（Robert Hall）當年表示，薩頓以「噁心且無恥的方式」影響了女童，並且「濫用角色到了不可原諒的程度」，不過由於他身為鐵人三項國家隊教練，正為多名選手備戰雪梨奧運，因此若缺席將導致不利影響。

據悉，薩頓被定罪後移居瑞士，在滑雪勝地聖莫里茲（St Moritz）經營專業教練公司。針對最新爭議，他的發言人表示，薩頓已經受到世界鐵人三項總會、澳洲鐵人三項總會的3年懲處。

澳洲奧委會表示，薩頓被終身禁止在澳洲指導游泳。瑞士奧委會則表示，「薩頓不為瑞士奧委會工作，對於我們在巴黎的組織也沒有任何職能。瑞士運動員是自己決定他們要跟哪位私人教練合作。」

世界鐵人三項總會（​​World Triathlon）拒絕詳細回應，但證實薩頓是以中國奧委會認可的教練身分來到巴黎。事實上，薩頓在2012年倫敦奧運、2016年里約奧運、2021年東京奧運，都曾以瑞士代表隊的身分出席。

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