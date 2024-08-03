　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

以為環境安全才來！海大馬國留學生KTV遭砍死　母來玩變接骨灰崩潰

▲▼ 超商內擦肩碰撞！基隆3惡煞竟持刀砍人　2人受傷送醫 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲馬國男大生K歌遭犯嫌陳志鴻刺死。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者陳韻如／基隆報導

馬來西亞籍陳姓男子(23歲)來台就讀國立海洋大學，其2023年11月間與火鍋店同事顏男（24歲）到KTV唱歌，卻因「開錯包廂門」與男子陳志鴻等3人爆發口角，沒想到竟遭陳志鴻持刀砍刺死。法院審理時，陳男家屬代理人彭姓律師表示，陳母本已買好機票要來台找兒子旅遊，沒想到卻變成要帶著兒子骨灰返馬，陳母悲慟不已，而法院審理後，依法判陳志鴻11年徒刑。可上訴。

這起案件發生在2023年11月14日晚間，陳男與多名友人到基隆市仁愛區仁二路某KTV唱歌，唱到一半時，陳志鴻與張姓、許姓友人因酒後互相推鬧，不小心撞進陳男包廂，當時因張、許不斷道歉，雙方並未發生衝突。

隔天凌晨4時許，雙方先後結帳後又在街道上碰頭，沒想到卻因稍早撞進包廂的事情吵了起來，陳志鴻竟拿出折疊刀朝陳男及顏男的腿部猛刺，當場刺斷了陳男的腿部動脈，造成他失血過多送醫不治，而顏男經送醫後並無大礙。

法院審理時，陳志鴻坦承犯案，並稱是因雙方起衝突時，同行友人被架開，當下只剩他自己一人，他才拿出折疊刀自保。

不過，陳男家屬代理人彭姓律師沉痛表示，陳男媽媽辛苦將陳男養育長大，並提供資源讓他可以到台灣留學，家人都期盼著陳男學成歸國的那天到來，沒想到卻因為要幫同事餞行，在KTV慘遭刺殺。「陳母從來沒有來過台灣，本來已經買好機票要來旅遊，陳男也幫媽媽準備好旅遊的旅費，沒想到媽媽這一次第一次來台不是旅遊，而是帶兒子的骨灰回家安葬，這個對媽媽來說情何以堪？」

▲▼ 超商內擦肩碰撞！基隆3惡煞竟持刀砍人　2人受傷送醫 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲法官怒批陳志鴻，「視人命如草芥」。（圖／記者郭世賢翻攝）

律師表示，陳男家屬當初是認為台灣的社會環境是安全良好的，才選擇讓陳男到台灣留學，但最後陳男卻命喪台灣，「陳男的死也導致馬來西亞當地對於來台灣留學的安全有所疑慮」，因此請求法官從重量刑，以正社會視聽、以正國際視聽。

此外，陳男姊姊在審理時透過網路視訊指述，她忍不住情緒哽咽表示，他們的家庭背景很簡單，當初弟弟到台灣讀書，原本爸爸還很開心家裡唯一一個出國讀書的小孩，想說等他畢業回來有一片大好前途，可是沒想到還沒畢業就發生這樣的事情，爸爸後來在疫情期間去世，讓媽媽在一年之內接連失去丈夫、兒子，也對媽媽造成沉重打擊。

▲▼ 超商內擦肩碰撞！基隆3惡煞竟持刀砍人　2人受傷送醫 。（圖／記者郭世賢翻攝）

法官審理後指出，陳志鴻有多項前科，而據證人證述可以發現，整起案件的爭端根本就是陳志鴻主動挑起，且是為了非常雞毛蒜皮的小事就出手傷人，法官痛批陳志鴻，「手段兇猛、惡劣，顯然不把他人性命、身體、健康看在眼裡」，且案發後就拿家人出來當擋箭牌，完全不顧母親還在為了他過往前案紀錄負擔不少的賠償責任。

法官認為，陳志鴻的行為以及犯後的態度，「就是視人命如草芥」，因此怒判他11年徒刑，全案可上訴。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
以為台灣安全才來！馬國留學生遭砍死　母來玩變接骨灰
林郁婷8強戰對手再提抗議！　異性參賽會受傷
印度神童來台　教授列「預言7大錯誤」完全是炒作：太廉價了吧
王齊麟海巡揪出「台人常犯1錯誤」！網讚爆：這太帥
台南2歲童遭「水管插肛、窗外懸空」虐死！母冷眼旁觀：不嚴重
大肅殺來了！美、台股暴跌　謝金河：金融市場持續大修正

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

車停國道下涵洞「前後都被砸」　慘成毛玻璃畫面曝

以為環境安全才來！海大馬國留學生KTV遭砍死　母來玩變接骨灰崩潰

嫌前車開太慢！超車撒冥紙觸眉頭　台中惡霸駕駛挨罰3千

「蛋蛋」的哀傷！苗栗蛋車路口擦撞慘翻　馬路黃一片

外遇夫亂簽本票、花光子女薪水　妻心寒放生他

台南2歲童遭「水管插肛、窗外懸空」虐死！母冷眼旁觀：不嚴重

網傳外籍男假冒瘖啞人士「逼買國旗」　里港警調查真相曝光

屏東超高溫！男倒萬巒大橋上　民眾急報警…原來是喝醉了

交保24小時再當車手騙人！21歲平頭男辯：很缺錢　這次被收押

快訊／台中男下體受傷墜樓！赤裸下身倒臥空地　送醫搶救不治

林郁婷霸氣回應性別風波　「就當作是對手怕我！」

跆拳道甜心羅嘉翎出發奧運！　帶熊抱哥搭機百名學弟妹相送

五熊國道出車禍！被撞飛「翻好幾圈」　行車畫面曝光...無助：對方肇逃了

麟洋配2比1逆轉勝挺進金牌戰　「要為台灣再拿一面奧運金牌」

幼園師掛錯名牌天兵爸載走　家長氣炸：自己小孩都抱錯

Toyz入獄79天放風！亂爆「網美壞壞」首開庭

J.K.羅琳誣林郁婷是雙性人　「無法選擇出生但可以不作弊」

台南女被瑜伽布勒頸險窒息　急喊Siri幫報案！警消破門救人

郭書瑤穿太低胸！鏡頭一往下…超兇上圍「不小心掉出半邊」急停錄

罔腰曝光「遭鳳梨爆揍影片」　公開送醫診斷書：我不忍了！

車停國道下涵洞「前後都被砸」　慘成毛玻璃畫面曝

以為環境安全才來！海大馬國留學生KTV遭砍死　母來玩變接骨灰崩潰

嫌前車開太慢！超車撒冥紙觸眉頭　台中惡霸駕駛挨罰3千

「蛋蛋」的哀傷！苗栗蛋車路口擦撞慘翻　馬路黃一片

外遇夫亂簽本票、花光子女薪水　妻心寒放生他

台南2歲童遭「水管插肛、窗外懸空」虐死！母冷眼旁觀：不嚴重

網傳外籍男假冒瘖啞人士「逼買國旗」　里港警調查真相曝光

屏東超高溫！男倒萬巒大橋上　民眾急報警…原來是喝醉了

交保24小時再當車手騙人！21歲平頭男辯：很缺錢　這次被收押

快訊／台中男下體受傷墜樓！赤裸下身倒臥空地　送醫搶救不治

被揍46秒後控對手「是男的」　義大利女將：想向阿爾及利亞拳手道歉

阿樂跳鋼管…裙子脫了！掉出美臀形狀掀尖叫　高難度動作被讚爆

陸餐飲市場競爭激烈　呷哺呷哺上半年預計虧12億元

831洋將大限倒數　象魔力談調整進度：感覺非常好

談藍白合　柯文哲：合作的合沒問題「合併的合就困難」

車停國道下涵洞「前後都被砸」　慘成毛玻璃畫面曝

日圓強升！現鈔「0.2276」揪心價　10萬台幣晚3周少換5萬日圓

農曆7月鬼門開！民俗專家：忌說「鬼」字　４生肖下半年轉運

「Taiwan In毛巾」遭搶走！製造商霸氣尋人：來找我，我送你

以為環境安全才來！海大馬國留學生KTV遭砍死　母來玩變接骨灰崩潰

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

社會熱門新聞

27秒禮讓行人2次　駕駛被檢舉罰2.4萬

竹科驚見洗門風！男員工大門口下跪　聯發科說話了

台南「狀元」遭毆慘死！主嫌被判無期

成大考古教授沒藥吃　竟搭空勤直升機下山

幼園師掛錯名牌…嘉義爸「接走別人家小孩」！

快訊／台東男遭砍　「右手掌斷了」躺地痛嚎

溺斃女高中生最後身影曝！父控夏令營教練無作為

即／台中男下體受傷墜樓！赤裸下身送醫不治

獨／NONO超怕被關　砸重金組大咖辯護團拚無罪

台南2歲童遭水管插肛虐死！母冷眼旁觀：不嚴重

獨／台中恐怖幼園　關廁所嚇「魔鬼纏身」　

快訊／發狠揮刀「砍斷右手掌」！兇手落網了

獨／扮「金秀賢」嘿咻18歲妹　淫狼騙砲30少女

登山老鳥南二段喪命！搜救見「3人疊一起」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

Taiwan In毛巾遭沒收　 中華奧會回應

奪金馬上被求婚！中國羽球女將剛哭完又淚崩

27秒禮讓行人2次　駕駛被檢舉罰2.4萬

王齊麟神鬼換拍！球迷讚魔術等級

小三躲房內！4.7萬網美抓姦5年男友：你真的很爛耶

竹科驚見洗門風！男員工大門口下跪　聯發科說話了

爆滿外媒擠破頭！林郁婷賽後未受訪

鳳梨：就算現在也還會動手！反控「罔腰PO片博同情」

台南「狀元」遭毆慘死！主嫌被判無期

情侶「燒烤店」活春宮　男手快速搗動

周天成1比2遭逆轉無緣4強

成大考古教授沒藥吃　竟搭空勤直升機下山

挺進金牌戰！王齊麟場邊爽喊「有牌了」全笑瘋

同事退公司LINE群　1高招被4萬人讚爆

林郁婷巴黎奧運8強賽對手出爐

更多

最夯影音

更多

林郁婷霸氣回應性別風波　「就當作是對手怕我！」

跆拳道甜心羅嘉翎出發奧運！　帶熊抱哥搭機百名學弟妹相送

五熊國道出車禍！被撞飛「翻好幾圈」　行車畫面曝光...無助：對方肇逃了

麟洋配2比1逆轉勝挺進金牌戰　「要為台灣再拿一面奧運金牌」

幼園師掛錯名牌天兵爸載走　家長氣炸：自己小孩都抱錯

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面