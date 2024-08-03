以為環境安全才來！海大馬國留學生KTV遭砍死　母來玩變接骨灰崩潰

▲馬國男大生K歌遭犯嫌陳志鴻刺死。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者陳韻如／基隆報導

馬來西亞籍陳姓男子(23歲)來台就讀國立海洋大學，其2023年11月間與火鍋店同事顏男（24歲）到KTV唱歌，卻因「開錯包廂門」與男子陳志鴻等3人爆發口角，沒想到竟遭陳志鴻持刀砍刺死。法院審理時，陳男家屬代理人彭姓律師表示，陳母本已買好機票要來台找兒子旅遊，沒想到卻變成要帶著兒子骨灰返馬，陳母悲慟不已，而法院審理後，依法判陳志鴻11年徒刑。可上訴。

這起案件發生在2023年11月14日晚間，陳男與多名友人到基隆市仁愛區仁二路某KTV唱歌，唱到一半時，陳志鴻與張姓、許姓友人因酒後互相推鬧，不小心撞進陳男包廂，當時因張、許不斷道歉，雙方並未發生衝突。

隔天凌晨4時許，雙方先後結帳後又在街道上碰頭，沒想到卻因稍早撞進包廂的事情吵了起來，陳志鴻竟拿出折疊刀朝陳男及顏男的腿部猛刺，當場刺斷了陳男的腿部動脈，造成他失血過多送醫不治，而顏男經送醫後並無大礙。

法院審理時，陳志鴻坦承犯案，並稱是因雙方起衝突時，同行友人被架開，當下只剩他自己一人，他才拿出折疊刀自保。

不過，陳男家屬代理人彭姓律師沉痛表示，陳男媽媽辛苦將陳男養育長大，並提供資源讓他可以到台灣留學，家人都期盼著陳男學成歸國的那天到來，沒想到卻因為要幫同事餞行，在KTV慘遭刺殺。「陳母從來沒有來過台灣，本來已經買好機票要來旅遊，陳男也幫媽媽準備好旅遊的旅費，沒想到媽媽這一次第一次來台不是旅遊，而是帶兒子的骨灰回家安葬，這個對媽媽來說情何以堪？」





▲法官怒批陳志鴻，「視人命如草芥」。（圖／記者郭世賢翻攝）

律師表示，陳男家屬當初是認為台灣的社會環境是安全良好的，才選擇讓陳男到台灣留學，但最後陳男卻命喪台灣，「陳男的死也導致馬來西亞當地對於來台灣留學的安全有所疑慮」，因此請求法官從重量刑，以正社會視聽、以正國際視聽。

此外，陳男姊姊在審理時透過網路視訊指述，她忍不住情緒哽咽表示，他們的家庭背景很簡單，當初弟弟到台灣讀書，原本爸爸還很開心家裡唯一一個出國讀書的小孩，想說等他畢業回來有一片大好前途，可是沒想到還沒畢業就發生這樣的事情，爸爸後來在疫情期間去世，讓媽媽在一年之內接連失去丈夫、兒子，也對媽媽造成沉重打擊。

法官審理後指出，陳志鴻有多項前科，而據證人證述可以發現，整起案件的爭端根本就是陳志鴻主動挑起，且是為了非常雞毛蒜皮的小事就出手傷人，法官痛批陳志鴻，「手段兇猛、惡劣，顯然不把他人性命、身體、健康看在眼裡」，且案發後就拿家人出來當擋箭牌，完全不顧母親還在為了他過往前案紀錄負擔不少的賠償責任。

法官認為，陳志鴻的行為以及犯後的態度，「就是視人命如草芥」，因此怒判他11年徒刑，全案可上訴。