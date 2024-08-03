年輕選手表現亮眼！南韓隊在巴黎奧運「勇奪7面金牌」　日媒也震驚

▲此次參加巴黎奧運的南韓代表隊選手人數，創下48年以來的新低。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

2024巴黎奧運在法國盛大展開，其中南韓隊今年不負眾望，依舊有著亮眼的表現，尤其在射箭、射擊、擊劍等項目奪下7面金牌（截至台灣時間3日上午），遠遠超出原本的預期，如今就有分析認為，南韓代表隊在本屆奧運可能最終將奪下10面金牌，就連日媒也感到相當驚奇。

根據日媒《讀賣新聞》，該媒體派駐在首爾的記者依田和彩指出，在本屆巴黎奧運中，南韓代表隊的參賽選手只有144人，是繼1976年蒙特婁奧運以後，48年以來出賽人數最少的一屆奧運，儘管人數上與過去相比沒有優勢，但此次選手們亮眼的表現卻超乎眾人想像。

報導分析，由於此次在巴黎奧運中，南韓代表隊並未取得出賽足球（男子足球）、排球、籃球等人氣運動項目，因此代表隊出賽人數從東京奧運時的232人下跌至只剩下144人，加上受少子化影響，導致願意出賽的運動人口逐漸降低，且家長們並不希望子女因為過度的運動訓練而影響課業。

種種因素影響下，使得如何讓更多孩童接觸運動，成為備受討論的議題。

另一方面，依田和彩也發現，在本屆奧運中，南韓代表隊內20歲左右的年輕選手們佔相當多數，且在比賽上相當活躍，他們在射箭和射擊為南韓摘下多面金牌，遠遠超過原先所設定的「奪下5面金牌」之目標。

韓媒《中央日報》分析，選手們在教師的推薦下開始參加比賽，且為了能夠弘揚國威、為國爭光，他們不惜做出「削骨的努力」，2000年以後出生的選手擁有相當強大的意志力，享受接受訓練的過程，才能取得讓其他國家稱羨的結果。