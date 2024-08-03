心寧靜從小開始　彰化幼教老師學習心寧靜三寶

文／傅冠婷

7月30日，一顆寧靜的種子正在中台灣播撒，彰化縣友善教育公益協會邀請靈鷲山全球心寧靜推廣總會－靈鷲山台灣心寧靜教師團共同協辦了一場「做情緒的主人～心寧靜幼教教師一日研習」，邀請育民、萬來、陝西三所非營利幼兒園，以及福安幼兒園，共四所幼兒園的老師，共同學習如何透過心寧靜三寶來覺察情緒。

寧靜的力量對於教育現場的老師和學生有著至關重要的影響，學習情緒的控管，不僅有助於友善班級的經營，更能協助師生的情緒安定，獲得寧靜放鬆的力量，創造師生之間的和諧關係，亦有利於幼兒的身心發展。

首先，魏世強老師帶領大家透過「寧靜一分鐘」，讓心安定下來，並引導教學寧靜五口訣，透過覺知，慢慢覺察自己的呼吸，輕輕鬆鬆的吸氣、快快樂樂的吐氣，將日常生活的壓力、緊張和焦慮，藉由對呼吸的清楚覺知緩緩釋放。



吳翠連老師則利用情境體驗，引導教學「寧靜手環的三轉運用」，不論在喜、怒、哀、樂的生活情境下，都能夠透過寧靜手環，覺察自己的情緒，以及情緒背後的原因與需求，藉由翻一翻、說一說、問一問這三個步驟，讓自己的情緒平穩，進而能轉念、轉境、轉果。



心寧靜在幼兒園的感動見證



除了心寧靜三寶的學習體驗，下午特別安排一場心寧靜的教學推廣分享，邀請蘇玉緞老師分享了在福安幼兒園推廣心寧靜的困境、過程和成果，孩子們透過心寧靜一分鐘，讓原本浮躁的情緒趨於平穩，甚至園所的老師們，也因為心寧靜，而有了情緒安定的力量。

曾琳雅老師分享在雲林蕙華幼兒園施行心寧靜的教學歷程故事，她親身見證了注意力不集中的孩子，因為寧靜一分鐘，而能情緒穩定的將遭遇的問題及需求說出，並且在表達過後，將寧靜手環翻轉至象徵平靜的白色，因為寧靜，而能掌管自己的情緒。王懿行老師則分享如何透過繪本的故事教學結合寧靜一分鐘，引導孩童認識情緒、了解情緒安定的重要性，進而透過覺察練習，成為情緒的主人。

課程結束前，育民非營利幼兒園的黃淑幸園長和台灣心寧靜教師團黃月花團長，帶領台下32位幼教老師，一同歌唱「寧靜之歌」，搭配著歌曲中的手勢動作，一群人伸展肢體、舒緩身心，體會寧靜之歌的力量與美好。



傳播心寧靜的種子世界更祥和



短短一天六個小時的心寧靜課程，也讓參加研習的老師很有體會：「謝謝教學『寧靜一分鐘』的方式，可以讓情緒更加平靜」；「先處理心情，再處理事情。藉由心寧靜一分鐘的五口訣，能讓自己平靜」。 見證寧靜一分鐘神奇又快速的寧靜力量。還有老師表示：「會將寧靜手環帶回去給就讀國小的女兒，引導學習管理轉換自己的情緒」；「謝謝講師分享這麼棒的情緒管理，讓我能自己學會自察情緒」。從學員的分享中看到心寧靜是一個可以幫助自己和幫助別人的寶貝。



此次研習的問卷中，老師們也都願意將寧靜一分鐘，分享給學生，以及身邊的家人與朋友。情緒的穩定，不僅對於成人有益，對於孩童，更是重要。如果能夠從小培養情緒控管的能力，學習認識情緒、覺察情緒、表達情緒，將能幫助情緒平穩安定，並減緩因情緒問題而產生的暴力與衝突。



心道法師說：「寧靜是宇宙最大的能量。心和平，世界就和平了。」在孩童心中種下一顆寧靜的種子，在成長過程中，相信能夠帶給周遭的人事物穩定和諧的能量。期許未來，種子遍地開花，世界因寧靜而安樂祥和。

▲靈鷲山台灣心寧靜教師團，教師研習營。

