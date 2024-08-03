網美抓姦男友點名1女：拍性愛視頻炫耀　當事人限動回應了

▲4.7萬網美小若抓姦5年男友。（圖／翻攝r.h_0304）

記者葉國吏／綜合報導

在IG有4.7萬追蹤的網美小若，3日凌晨曝光交往5年男友偷吃的證據，其中在限動中還點名另一位女子「那女的捱拍了性愛視頻」，被點名的女子也在IG限動回應了。

小若3日凌晨在IG接連PO出多個抓包時的片段表示，她跟男友交往5年，近日視訊時發現對方脖子都是草莓印，且本來1日相約要看電影，卻刻意不接電話、不回訊息搞消失。因此，她2日直接搭火車殺到男友家，拿著對方家人給的鑰匙開門，這才發現男友將一名女子帶回家睡，「抓姦在床笑死，但他把我擋在門外，裡面婊子迅速鎖門了，沒看到婊子的臉我很難過，但最爛的還是這位先生」。

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▲網美抓姦男友點名一女「還拍性愛視頻炫耀」，被點名的女子限動回應澄清。（圖／翻攝IG）

其中還有一張限動提到，男友的朋友還告訴他「這5年男友已經百人斬」，其中甚至還跟其中一位女子拍性愛視頻跟朋友炫耀，「這女的我親自問過他，他說他們就真的只是朋友，所以是朋友嗎？知三當三。」寫完還在文末點名一位女子的帳號。

至於被點名的女子也在IG限動發文澄清「我跟這位先生跟他女友的感情我沒有干涉，他自己跟別的女生有問題被抓到，我跟他沒有任何關係請大家不要誤會。」