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奧運奪金馬上被求婚！中國羽球女將「人生成就+2」剛哭完又淚崩

▲▼奪金馬上被求婚！中國羽球女將「一天兩大感動」眼淚沒擦完又哭了。（圖／路透社）

▲黃雅瓊奪金後馬上被男友求婚，感動落淚。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國羽球混雙組合黃雅瓊、鄭思維2日在巴黎奧運擊敗南韓組合金元昊、鄭娜銀，順利奪得金牌。令人意外的是，頒獎典禮結束後，黃雅瓊的男友，中國羽球男雙選手劉雨辰突然現身，並掏出戒指下跪求婚，讓剛剛才因為奪金哭過的黃雅瓊又忍不住哭了。

黃雅瓊、鄭思維今晚決賽火力全開，只花了41分鐘就「直落二」將對手解決，比數也相當懸殊，兩場分別是21:8及21:11。

事實上，黃雅瓊、鄭思維3年前就曾參加東京奧運，當時兩人也打進決賽，但卻輸給中國隊的另一組合，只拿到銀牌；因此，本屆終於彌補遺憾的兩人也格外感動，黃雅瓊更是直接哭了出來。

▼黃雅瓊、鄭思維上屆只拿到銀牌，這屆終於彌補了遺憾。（圖／路透社）

▲▼奪金馬上被求婚！中國羽球女將「一天兩大感動」眼淚沒擦完又哭了。（圖／路透社）

▲▼奪金馬上被求婚！中國羽球女將「一天兩大感動」眼淚沒擦完又哭了。（圖／路透社）

但更令人意外的是，黃雅瓊領完金牌準備離開會場時，她的男友，中國男雙選手劉雨辰突然拿著一束鮮花現身，接著從口袋裡面掏出一枚戒指，下跪向黃雅瓊求婚，並深情詢問，「可以嫁給我嗎？」

黃雅瓊見狀摀住嘴巴難以置信，並再次哭了出來，可還是沒有忘記回應男友，高喊，「我願意！」最後，劉雨辰在各國媒體，還有現場觀眾們的見證下，替黃雅瓊戴上了求婚戒指。

黃雅瓊的搭擋鄭思維表示，其實他也是在奧運之後跟女友求婚的，只是他上一次拿的是銀牌，算是用新婚的喜悅來治癒沒有奪金的遺憾，「雅瓊這次是拿了金牌後被求婚，應該會更開心吧！」

黃雅瓊的男友劉雨辰是中國的羽球男雙選手，此次也參加了巴黎奧運，7月31日他與搭擋歐烜屹一起在小組賽對上前一屆奧運的金牌組合王齊麟、李洋。雖然劉雨辰與搭擋在第一場拿下勝利，但之後兩場，「麟洋」卻大爆發上演逆轉秀，最終劉雨辰與隊友吞敗出局。

賽後，劉雨辰受訪表示，他覺得很高興，雖然無法小組出線，但已經努力，沒什麼值得遺憾，「我覺得達到自己想要的結果，即便最後這半年狀態不是很好，但我們還一直堅持，祝大家都有更完美的人生。」

▼劉雨辰為黃雅瓊戴上求婚戒指，並親吻了對方的手。（圖／路透社）

▲▼奪金馬上被求婚！中國羽球女將「一天兩大感動」眼淚沒擦完又哭了。（圖／路透社）

▲▼奪金馬上被求婚！中國羽球女將「一天兩大感動」眼淚沒擦完又哭了。（圖／路透社）

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