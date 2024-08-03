把兒子「關進精神病院」後　陸父母被診斷出「兩個都有病」

▲莫楠認為自己根本沒病，卻被關進精神病院。（圖／翻攝大風新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

山東24歲男子莫楠（化名）經常跟父母吵架，被父母騙入精神病院治療，想出院卻出不了，還遭到綑綁、電擊。莫楠被「關」了83天後終於出院，並證明自己根本沒病，反而他的父母卻被醫院診斷出患有精神疾病。

根據陸媒報導，莫楠從高三開始就偶爾會與父母吵架，每次只要一吵架，母親就會說他「犯病了」，帶他去看精神科，要他吃精神病的藥物，甚至還叫醫生加大藥量。

為了讓父母情緒穩定，莫楠只能順從父母，乖乖看病、吃藥，「順從變成了習慣，以至於離開家去上大學，我媽都會隔三岔五打電話叮囑我要按時吃藥。」

莫楠提到，他原本只有80公斤，吃了藥之後胖到120公斤，而且記憶力嚴重減退，「那個時候父母不和，經常吵架，吵到最後矛盾就對準了我，無論是我跟他們吵，還是選擇不理他們，他們都說我又犯病了。」

疫情期間，全家都被關在家裡，吵得更嚴重了，莫楠說，「我父親不允許我進客廳，只要我出了房門，就認為我不好好學習，我上網課、打遊戲、睡覺都是他眼中的異常行為。」

後來父母鬧起了離婚，遭殃的又是莫楠，父親說離婚就不幫忙付學費，母親說收入低也付不起學費，「沒錢付學費的話，我只好先休學保留學籍，結果我媽又覺得我有病，一直帶我去看病！」

莫楠無奈表示，「醫生聽我爸媽說我晚睡晚起、打遊戲、不學習、吵架、關房門等他們眼中的『異常行為』後，直接就說我沒病，反而建議我父母要給我空間，結果我爸一聽很生氣，轉身就走了。」

最扯的是，父母竟然還欺騙莫楠，說全家人一起去淄博市精神衛生中心看精神病，但最後其實只有莫楠一個人看了，甚至，莫楠最後還被「關」進了精神病院，「當時任何檢查都沒做，護士就說要住院3個月，我說沒檢查，怎麼就要住院，我一邊想要走，就有人攔住我，我反抗，他們就說我打人，然後整群人把我壓在床上，用帶子捆綁我，還給我打針，用電擊棒電我。」

莫楠住院期間每天都很睏，一天能清醒的時間只有下午2時至晚上的8點，他感覺不太正常，所以做了實驗，把吃的藥偷偷吐掉，結果清醒的時間果然變長了。不過，清醒的時間就算變長了，莫楠也出不了院，被困在裡面反而一直胡思亂想，乾脆又乖乖吃藥，寧願渾渾噩噩，過一天算一天。

被「關」了83天之後，莫楠終於出院，他開始收集資料，打算要告淄博市精神衛生中心非法收治、限制人身自由。同時，莫楠也一邊勸說父母去看精神科，「我想得很簡單，如果我父母都是精神病患者了，那我被精神病患者強送進精神病院，這算什麼？」

由於莫楠不停跟母親哭訴自己在精神病院裡面的悲慘遭遇，母親也心軟了，決定「以身試病」，親自去精神病院住住看。沒想到，莫楠的母親前往淄博市精神衛生中心就醫之後，醫生直接說她有憂鬱症，必須住院治療。

莫楠的母親住院之後，雖然沒有像兒子一樣被綑綁、電擊，但住到第3天時，無意間發現自己的臉烏青烏青的，擔心起每天吃的藥物有沒有問題，就跟醫生提要出院，但沒想到醫生竟然說至少要住2個月，不讓她出院。

莫楠的母親於是向公司的同事求助，在同事的積極幫忙下，她住了15天後終於可以出院，也對精神病院的診斷感到很大的不信任，「是我真的有病？還是診斷太隨便？」

接著，莫楠的父親也被勸說去就醫，但去的是山東省精神衛生中心，醫生給出的診斷為「未分化型精神分裂症」。之後，莫楠的母親也去了同一間醫院，同樣被診斷為「未分化型精神分裂症」。

諷刺的是，莫楠自己去就醫，檢查的結果卻是「結果一切正常」。對此，莫楠苦笑表示，即使結果是一切正常，對於他提告醫院也沒有任何幫助，因為對方可以辯說，就是因為有治療，才把病治好了。

更荒謬的是，莫楠的父親在自己也被診斷有精神病後，竟然開始支持莫楠對醫院提告，莫楠的父親氣憤表示，「我能賺錢、能養家，能和朋友友好相處，沒有社會危害，醫生說我有病，簡直胡說八道！」

莫楠的父親還說，他就認準一個理，孩子遇到的部分醫生診治過於隨意，想怎麼診斷就怎麼診斷，絲毫不負責任。

莫楠的母親雖然不支持告醫院，但也對醫院非常不信任，「你說生活中誰沒個煩惱，誰不會失眠？我只要去跟醫生說，我懷疑一些事情，我睡不好等，就會被診斷出相關的精神疾病。究竟是我們有病，還是醫院為了掙錢，隨意作出診斷？」

雖然母親一直勸告不要繼續追究，但莫楠不為所動，他說，自己現在因為精神病院的診斷，已被社區列為「重型精神病人」並重點管控了，導致他無法考取公職，對於學農的他來講，還是很想考公職的。