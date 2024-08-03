美國150年同化政策　超過970名原住民童死於寄宿學校

▲美國原住民孩童死於寄宿學校。（圖／路透）

記者陳香菱／綜合報導

美國曾實施長達150年的同化政策，迫使原住民孩童與家人分離並抹除其部落認同。美國一份聯邦報告指出，至少有973名美洲原住民兒童在印地安寄宿學校死亡，希望政府重視並向寄宿學校倖存者提供233億美元（約7636億元新台幣）賠償。

根據路透報導，研究報告發現，寄宿學校對原住民兒童造成了嚴重的傷害，許多兒童在學校遭受虐待和忽視，被強迫接受嚴格的紀律、剝奪姓名，甚至禁止使用母語，許多兒童因疾病和營養不良而死亡。

1819年「印第安人（原住民）文明開化法案」開始，美國實施一系列同化原住民的政策，在全國範圍內設立或資助寄宿學校，強行安排原住民兒童入學。到1926年時，已有將近83%的原住民學齡兒童就讀於寄宿學校。報告指出，這150年內至少有1萬8624名印地安孩童進入寄宿學校體系。

這份報告是美國內政部長、美國第一位美洲原住民內閣部長哈蘭德（Deb Haaland）委託撰寫的第2份聯邦報告，也是最後一份。作為新墨西哥州拉古納普韋布羅族（LagunaPueblo）部落的一員，哈蘭德在報告中提到，祖母和親戚被迫坐火車就讀寄宿學校時所遭遇的恐怖經歷。

內政部助理部長紐蘭德（Bryan Newland）也認為，「聯邦政策是來拆散我們、掠奪我們的領土、摧毀我們的文化和生活方式。」

美國內政部公布的研究報告估計，在寄宿學校期間，至少有973名原住民兒童死亡，而多數死亡的兒童被埋葬在全國65所舊學校內，標記與未標記墓地共計至少74處。

報告資料顯示，美國政府自1871年至1969年花費超過233億美元（約7636億元新台幣）來資助和執行同化政策，417所寄宿學校就有210所是由宗教機構營運，其中，至少有59個宗教團體獲美國政府的資助。

報告建議，政府應該以相同的金額（超過233億美元）向寄宿學校倖存者提供賠償，包括從藥物濫用到原住民婦女及親屬面臨失蹤、被謀殺的危機，並支持原住民的文化和語言。