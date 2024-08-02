大陸推「網號網證」　微信淘寶小紅書等APP試點實施

▲「國家網絡身分認證」試點版已在多個應用程式商店上線。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸官方日前制定網路身分認證管理辦法，擬以自願為名登記真實身分統一簽發「網號」、「網證」。目前，申請和使用「網號」、「網證」APP「國家網絡身分認證」試點版已在多個應用程式商店上線。應用程式商店顯示該APP由中國公安部推出。據陸媒報導，目前微信、淘寶、小紅書等67個APP已開始試點實施。

中國公安部與國家網信辦共同起草的「國家網絡身分認證公共服務管理辦法（徵求意見稿）」於7月26日公布，並向社會公開徵求意見30天，截止時間為8月25日。

《徵求意見稿》指出，網號，是指與自然人身分資訊一一對應，由字母和數字組成、不含明文身分資訊的網路身分符號；網證，是指承載網號及自然人非明文身分資訊的網路身分認證憑證。網號、網證可用於在互聯網服務及有關部門、行業管理、服務中非明文登記、核驗自然人真實身分資訊。

要申領註冊「網號」、「網證」，需要一部有NFC（近場通信，是一種使移動電話等設備可以在彼此靠近的情況下進行數據交換的新興技術）功能的手機，進行身分證識別和人臉識別，再關聯手機號，設置網路身分口令，授權網路身分在用戶手機使用。社交平台上，已有不少用戶回饋已經註冊申領到了網路身分認證憑證。

據《科創板日報》報導，國家網路身分認證公共服務正處於試點階段，已上線試點APP和場景共67個，包括部分政務App和互聯網App，如國家政務服務平台、中國鐵路12306、淘寶、微信、小紅書、QQ等。

此前，以敢言著稱的清華大學法學教授勞東燕在微博發文稱，網證網號「與網路實名制一樣，真正的目的是管控人們在網路上的行為，所謂保護個人資訊雲不過是虛晃一槍」，就如同抗疫期間的健康寶，意在將「社會管控日常化與常態化」。不過，該文章已經被消失。