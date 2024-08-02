世新大學特色領域奪私校第一！全校學生「特色通識」加值傳播力

▲ 世新大學辦學特色鮮明，獲遠見調查為全國「社會科學、新聞學及圖書資訊」領域私校龍頭。（圖／世新大學提供）

生活中心／台北報導

長年耕耘傳播學門、辦學特色鮮明的世新大學深受各界肯定，獲得全台灣最了解各大學辦學績效的大學校長推薦，認定在「社會科學、新聞學及圖書資訊領域」為私校龍頭！世新大學為彰顯「理論與實踐並重」、「多元文化的視野」以及「學科平衡，均衡通識」等特色，由通識教育中心推出了「特色通識」領域課程，涵蓋世新大學新聞傳播學院8間學系專業師資，要讓全校學生皆有機會學習傳播相關知識及實務。

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▲ 《遠見》校長互評「社會科學、新聞學、圖書資訊領域」學校總體競爭力20強（圖／遠見提供）

由《遠見雜誌》調查的「校長互評總體競爭力排名」中，詢問了全台各大學的校長、副校長們心目中辦學績優的好大學，其在規定無法選取自家學校的狀況下，由世新大學在「社會科學、新聞學及圖書資訊領域」勇奪全國私校第一！世新大學校長陳清河表示，非常幸運能獲得各校校長們的口碑加持與社會大眾的肯定，這是世新大學全體師生共同努力的成果，值得所有學生及家長在選填志願時，多加參考，未來希望更進一步爭取更好的成績，百尺竿頭更進一步。

世新大學通識教育中心依循校訓「德智兼修，手腦並用」，以五育並重為原則、博雅教育為理念、全人教育為目標，並以學生為中心，發展出「人文素養」、「社會科學」、「自然與資訊」、「運動與健康」、「特色通識」五大領域課程。其中「特色通識」就是將世新招牌的新聞傳播學院各學系，集結專業師資開設特色課程，讓非相關學系學生也能藉此加值傳播力與跨域即戰力。

▲ 世新大學「特色通識」課程涵蓋影視製作前中後期等多元化課程。（圖／世新大學提供）

新學期（113學年）就將開設「賽事直播實務」、「多機製作實務」、「專業影音剪輯技巧」、「全媒體影像傳播」、「劇本分析」、「視覺藝術創作」、「傳播敘事」、「傳播創意美學」、「影視配樂」、「流行音樂創作」、「虛擬與擴增實境」、「說服的藝術」、「網紅經濟與實務」、「基本動漫設計」、「流行音樂演唱訓練」等多達15種課程。

不論是從影視製作企劃、創意發想、編劇腳本、影片分鏡等前置作業，影片攝影、收音等攝製作業，到剪輯、特效、合成、混音等後製作業，以及新一代賽事直播工程技術與觀念、室外現場多機錄影的攝影機實機操作、全媒體影像傳播與紀錄片製作、認識劇本語言，再到培養對於說服訊息的辨識素養與敏銳度、網紅行銷企劃與經濟效益、學習創作流行音樂與如何詮釋歌曲演唱等，完整滿足世新學生對於課程多元化、文理平衡、知識和品德等需求。

世新大學校長陳清河表示，世新持續落實「數位傳播貫穿各學門，數據智能結合各專業」的辦學特色，並於多年前就積極推動AI融入課程，今年領先各校設立AI內容創製中心，以「AI深度學習、AI生成內容、AI數據分析、AI應用程式、AI倫理法律」五大哩路，加速學生掌握AI科技與工具，製作出引領時代創新的AI內容作品，發揮AI即戰力，期待更多優秀學子加入世新，並肩為社會注入更多創新和動力。

▲ 世新大學通識教育中心的「特色通識」課程，讓全校學生皆有機會學習傳播相關知識及實務。（圖／世新大學提供）