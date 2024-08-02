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神人1插圖曝「桌、羽球國手團」身高差　眾人讚翻：超可愛

▲▼ 。（圖／xin183授權使用）

▲原PO將多位奧運國手畫成插圖。（圖／xin183授權使用）

記者鄺郁庭／綜合報導

李洋、王齊麟「麟洋配」精彩表現掀起網上討論，更有人熱議以為李洋很小隻或很矮，一查才發現誤會大了，因為李洋身高有178公分，「只能說搭檔太高，下意識以為李洋沒很高。」就有網友索性參考多位奧運選手的身高，並繪製成插圖，超可愛又一目了然，吸引眾人轉傳收藏。

網友xin183在Threads上貼出圖片，「看到有人在討論李洋的身高，就想說把大家畫在一起比較好對照」，他參考了羽球、桌球選手的真實身高，將9個人畫出來，文中笑呼「羽球、桌球選手站在一起的時候，就會發現桌球選手每個都營養不……啊不對！是吃可愛長大～」還不忘強調「李洋真的高」。

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原PO也承諾，有時間會再畫出其他選手，「時間不夠只先畫了這兩天比賽的，但羽球桌球的其他選手還有：葉宏蔚、李佳馨；簡彤娟、陳思羽」，大讚「都是優秀的選手，而且思羽昨天生日。」

從圖中可以看到，左側是桌球選手，由左到右為陳思羽（163公分）、鄭怡靜（162公分）、高承睿（不確定幾公分）、莊智淵（167公分）、林昀儒（174公分）。右側則是羽球選手，由右到左為戴資穎（163公分）、周天成（182公分）、王齊麟（188公分）、李洋（178公分）。另外，原PO也在留言處補充，不確定高承睿的身高，「應該還在長 XD，但我找不到他實際身高，所有文章都在說他10歲135公分。」

由 @xin183 發佈
在 Threads 查看

看到插圖後，網友紛紛轉傳收藏，「這圖畫得好可愛」、「上智下淵大師那氣場，讓人忘卻他的實際身高不到170…」、「本來以為柚子比小林高欸！他的腿看起來超長的，然後高個臉」、「小周單打看起來不只180，李洋雙打身高好吃虧」、「怎麼每個人都那麼可愛？因為台灣選手就是那麼可愛！」「喜歡你的畫風～好可愛～（怡靜學姐跟小戴在裡面小小隻的，超可愛）」、「小林同學也比想像中高，本來以為像小動物。」

※圖文皆獲xin183授權引用。

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