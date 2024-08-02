義大利射箭選手爆紅　「撞臉饒舌歌手阿姆」驚人對比照曝光

▲義大利射箭選手內斯波利外貌神似美國饒舌歌手阿姆。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

義大利射箭選手內斯波利（Mauro Nespoli）在2024巴黎奧運比賽的畫面引發網友熱議，因為戴漁夫帽、臉上蓄鬍的樣子，都與美國饒舌歌手阿姆（Eminem）極為神似。

L'arciere italiano Mauro Nespoli è diventato virale all'estero per la sua somiglianza a Eminem. pic.twitter.com/XVo05isFXk — Quel Momento (@QuelMomentoIG) August 1, 2024

太陽報報導，內斯波利的五官與阿姆似乎真的有些相似，但有更大的原因是兩人臉上濃密鬍鬚有著驚人的相似度，引發討論。

▲美國饒舌歌手Eminem。（圖／達志影像／美聯社）

這讓內斯波利被網友稱為「義大利版Eminem」，還有粉絲開玩笑說要測DNA，不少迷因圖在網路上流傳。內斯波利似乎也注意到這狀況，但他並不介意，還把網友稱他是義大利版Eminem的照片轉發至Instagram限時動態，背景音樂更選擇Eminem名曲《Lose Yourself》。

內斯波利2002年首度參加國際賽事，曾在3屆奧運會上獲獎，包括2008年北京奧運團體銀牌、2012年倫敦奧運團體金牌、2020年東京奧運個人銀牌。

▼內斯波利是東京奧運銀牌得主。（圖／達志影像／美聯社）