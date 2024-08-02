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林郁婷被質疑性別　他揭1事實：嬰兒一出生就為奧運處心積慮？

▲基隆市議員張之豪。（圖／民進黨提供）

▲基隆市議員張之豪。（資料照／民進黨提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

拳擊國手林郁婷代表台灣參賽巴黎奧運女子拳擊，不料，在性別資格上遭到質疑，甚至連哈利波特作者JK羅琳也發聲開戰林郁婷的性別。對此，基隆市議員張之豪今（2日）表示，先不論JK羅琳近年來對跨性別的意見與立場很爭議，但1個重點，林郁婷的身分證字號，是生理女的2開頭，出生報戶口時，就判定了。

張之豪表示，先不論JK羅琳近年來對跨性別的意見與立場很爭議，他只講1個重點：身份證字號。他進一步指出，林郁婷的身分證字號，是2字頭，台灣人的身分證，只分兩種，1字頭，生理男，2字頭，生理女，身分證，報戶口時決定，報戶口，是出生後馬上就要去申報的。

因此，張之豪酸質疑者，一個還在襁褓中的嬰兒，難道父母親已經決定未來林郁婷要代表國家去打拳擊賽了？「在幼嬰在出生時，與報戶口時，性別判定，就是生理外觀，一翻兩瞪眼，林郁婷的性別判定，就是在她出生的1995年12月13日，就已經被判定了。」

張之豪接著說明，就算林郁婷體內有荷爾蒙的異常，那也是身體狀況，不是生理性別狀況，對當代運動賽事來說，性別認同、轉性手術、參賽資格，是高度爭議性，也是個棘手問題，他自己也不敢稱很懂。

不過，張之豪認為，林郁婷目前的問題，沒那麼複雜，這只是「林郁婷是不是生理女性」而已，而只要林郁婷的身分證是2字頭，這就表示，林早在28年前，就已經被台灣的衛生、戶政單位，認定是生理女性。

張之豪強調，除非你認為台灣的戶政單位出錯，把男的報成女的，而且還讓林郁婷持有2字頭的身份證活了28年，否則，你就應該相信林郁婷。

此外，張之豪還直言，不需要凡事都是「台灣人就該支持台灣人」，確實不用，但這是個common sense，常識問題。

張之豪說，林郁婷如果是生理男，為了在比賽中獲得更佳成績而去變性，那林郁婷的身份證，就會是1開頭，不可能是2開頭，因為沒有一個嬰兒會在出生時，就在為了28年後參加奧運在處心積慮。

最後，張之豪再開酸，對一個專門寫魔法、巫術的小說家來說，或許有道理。「但在台灣，出生去報戶口，是男是女，是個再簡單不過的事，林郁婷是生理女性，這根本毫無爭議可言。」

2024年巴黎奧運會籌備會拳擊工作小組與國際奧會，也針對林郁婷遭受到的性別攻擊，發表聯合聲明：人人有權不受歧視地從事體育運動。所有參加2024年巴黎奧運會拳擊比賽的運動員都符合比賽資格和參賽規定，並適用2024年巴黎奧運會籌備會拳擊工作小組（PBU）制定的所有醫療規定。

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