日本男排「不敗神話」親臨現場！　球迷喊話：千萬別離開巴黎

▲日本男排是此次唯一獲得男排資格的亞洲國家、高居第2種子。（圖／達志影像）



記者張方瑀／綜合報導

日本男排7月31日迎戰上屆奧運銅牌得主阿根廷，最終以3比1奪下小組首勝。日本排球協會（JVA）會長川合俊一，賽後在Instagram上發文祝賀，並透露自己親臨現場觀賽，這也立刻引發球迷熱議，希望以「不敗神話」著稱的川合俊一，可以等到比賽全部結束再回日本，「川合先生你千萬別回來呀！」

現年61歲的川合俊一過去曾任日本男排隊長，代表日本參加過1984洛杉磯奧運和1988漢城奧運，退役後於2022年開始擔任JVA會長。從去年男排奧運資格賽開始，就有球迷注意到，若是場外出現印有川合俊一照片的旗幟、應援圖，選手們就會彷彿「強運加身」能夠順利取勝。

日本男排7月31日迎戰阿根廷，並以3比1奪下小組首勝後，川合俊一無預警在個人IG發文表示，這是他來到巴黎後第一次觀賽，男排對阿根廷的比賽非常精彩，「以3-1獲勝！我們做到了！大家都很努力！下一場對美國的比賽也加油。」

▲巴黎奧運日本男子排球隊。（圖／達志影像）



此文一出，立刻引發球迷熱議，「會長拜託請待到隊員們拿到獎牌的那天」、「川合先生請一定要去觀看每一場比賽」、「拜託會長請一直待在巴黎」、「日本的所有比賽請會長一定要到場呀！」

就連前排球員山本隆弘也都在《朝日電視台》節目《羽鳥慎一Morning Show》上表示，確實有「川合在場就必勝」的說法，讓主持人也不禁喊話，「川合先生絕對不能回來，祈禱他能一直待到決賽，並與奪冠球隊一起回來，因為他是勝利的守護神。」

日本男排在C組賽事中的戰績為1勝1敗，以積分4分位列小組第二，接下來將於台灣時間3日凌晨3時迎戰美國。