中國入汛以來發出25次編號洪水　26年來最多

▲湖南平江洪水。（圖／翻攝自微博）

文／中央社

中國近期多地暴雨成災，中國水利部表示，今年氣候偏差，強降雨多及歷時長，入汛以來，珠江、長江、太湖等流域先後發生25次編號洪水，即江河的關鍵站點水位達到警戒或特定水位，防汛形勢嚴峻複雜。

中國水利部微信公眾號7月31日發布，今年中國氣候年景偏差，強降雨多、歷時長，江河洪水發生早、發展快。入汛以來，珠江、長江、太湖、淮河、黃河、松遼等流域大江大河先後發生25次編號洪水，是1998年有資料統計以來第1位，防汛形勢嚴峻複雜。

「編號洪水」是指中國水利部對洪水進行編號，然後向社會發布。當出現編號洪水就意味著江河的關鍵站點水位達到警戒水位或其他特定值，堤防有發生險情的可能，需要加強巡堤查險，做好洪水防禦相關工作，並提醒民眾要提高防範洪水風險的意識。

中國水利部的訊息又指，於汛期加密監測預報，滾動更新洪水預報45.11萬次，向防汛責任人和公眾發布江河洪水預警3683次，與中國氣象局發布山洪災害氣象預警81期。根據監測預報結果，及時啟動水利部洪水防禦應急響應。

水利部又表示，中國仍處於「七下八上」（7月下旬至8月上旬）防汛關鍵期，水利部會強化薄弱堤段，加大查險排險力道，做到險情早預測、早發現、早處置。