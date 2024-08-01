　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國入汛以來發出25次編號洪水　26年來最多

▲▼湖南平江洪水。（圖／翻攝自微博）

▲湖南平江洪水。（圖／翻攝自微博）

文／中央社

中國近期多地暴雨成災，中國水利部表示，今年氣候偏差，強降雨多及歷時長，入汛以來，珠江、長江、太湖等流域先後發生25次編號洪水，即江河的關鍵站點水位達到警戒或特定水位，防汛形勢嚴峻複雜。

中國水利部微信公眾號7月31日發布，今年中國氣候年景偏差，強降雨多、歷時長，江河洪水發生早、發展快。入汛以來，珠江、長江、太湖、淮河、黃河、松遼等流域大江大河先後發生25次編號洪水，是1998年有資料統計以來第1位，防汛形勢嚴峻複雜。

「編號洪水」是指中國水利部對洪水進行編號，然後向社會發布。當出現編號洪水就意味著江河的關鍵站點水位達到警戒水位或其他特定值，堤防有發生險情的可能，需要加強巡堤查險，做好洪水防禦相關工作，並提醒民眾要提高防範洪水風險的意識。

中國水利部的訊息又指，於汛期加密監測預報，滾動更新洪水預報45.11萬次，向防汛責任人和公眾發布江河洪水預警3683次，與中國氣象局發布山洪災害氣象預警81期。根據監測預報結果，及時啟動水利部洪水防禦應急響應。

水利部又表示，中國仍處於「七下八上」（7月下旬至8月上旬）防汛關鍵期，水利部會強化薄弱堤段，加大查險排險力道，做到險情早預測、早發現、早處置。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
《披荊斬棘4》官宣陣容！「3台灣男星」參戰　林志玲老公用本名
中國「飛魚」10歲受訪被挖出！　霸氣喊：游得比孫楊快就夠
PO「戴資穎私訊截圖」被罵愛蹭！伊萊媽吐真相：不希望她被誤會
吳詩儀家中麵店「湧大批人潮」！今天已爆單
24小時超商唱空城！大夜店員「道歉啟事」曝　網嘆：恐變常態
0裝備射手大叔奪銀牌！　網：難道是殺手？
「泡麵土地公」暫不開放　彰化福榕宮應援：會提供更多
戴資穎抱她「不要浪費票來了」　一家6口衝巴黎：每一刻都值得

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國「飛魚」潘展樂：今天我終於把他們所有人都拿下了！

中國「體操」再敗日本！　2名將奪男子全能「1銀1銅」

主播忘關麥和女友說情話全網放送　陸網友：都知道你們交往6個月了

中國入汛以來發出25次編號洪水　26年來最多

看影片自學針灸　陸女「扎死人」被判刑

中共南部戰區換司令　62歲吳亞男接替60歲王秀斌

全紅嬋被陸記者問「三米板妳在練嗎」　她傻眼：我是跳台的

中國「飛魚」潘展樂奪金！10歲受訪被挖出　霸氣喊：游得比孫楊快就夠

探訪全紅嬋老家！奪冠後親屬「放巨大炮龍」：希望她繼續為國爭光

賽前遭外國選手無視！中國「飛魚」破世界紀錄封王：別人今天好慢

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣! 精華版

外面成汪洋...廠內卻零星積水　「擋水神器」守住百年米廠！

J.K.羅琳批「中華隊奧運國手」　發文質疑林郁婷性別爭議

姚元浩看鬼鬼包便當：很像廚餘　郭泓志被爆「鮑魚洗到哭」

粗心媽上車直接發動開走　留女兒後方追喊：媽媽...

全紅嬋今首秀 遇到發育期難關｜20240731 ET午間新聞

買太多食物無法出境　2人狂灌整瓶水肚超撐

被教練爆第3趟險嗆水　王冠閎奧運無緣決賽

中國「飛魚」潘展樂：今天我終於把他們所有人都拿下了！

中國「體操」再敗日本！　2名將奪男子全能「1銀1銅」

主播忘關麥和女友說情話全網放送　陸網友：都知道你們交往6個月了

中國入汛以來發出25次編號洪水　26年來最多

看影片自學針灸　陸女「扎死人」被判刑

中共南部戰區換司令　62歲吳亞男接替60歲王秀斌

全紅嬋被陸記者問「三米板妳在練嗎」　她傻眼：我是跳台的

中國「飛魚」潘展樂奪金！10歲受訪被挖出　霸氣喊：游得比孫楊快就夠

探訪全紅嬋老家！奪冠後親屬「放巨大炮龍」：希望她繼續為國爭光

賽前遭外國選手無視！中國「飛魚」破世界紀錄封王：別人今天好慢

嘉義市最大案！　整合20年「中台灣首件公辦都更」站5字頭

台中車站囂張男轉進萬華！街頭「專打女人」釀3傷　警出手了

藏壽司股東限定！最高可領5000元優待券　9／5起申請

愛犬狂嗅！紐西蘭女子驚見「全裸女屍」　真相曝光

美菲軍事、外交合作加深　台灣也有角色！李廷盛派任駐菲公使

《披荊斬棘4》官宣陣容！「3台灣男星」參戰　林志玲老公用本名

中國「飛魚」潘展樂：今天我終於把他們所有人都拿下了！

氣爆10年！陳其邁深夜貼文：我們是團結高雄人...上萬網友共鳴

阿北把詐團當好友「比老婆對我更好」　桃園警：都是騙人的

Joeman談大麻風波片「做了1事」　大票怒反感：也太噁

大陸熱門新聞

遭外國選手無視！中國飛魚破世界紀錄封王

全紅嬋「克服轉大人」再奪金牌！

全紅嬋被陸記者問「三米板」當場傻眼

全紅嬋奪金「討親親」　最後自己啵上去

中國球王「奪冠球拍」被攝影師踩斷…當場惱羞

全紅嬋改善困苦家境　父親堅持繼續賣果菜

女友閨蜜追求者「生日轉帳2萬3」！他一聽氣炸

中國「飛魚」潘展樂奪金！10歲受訪被挖出 霸氣喊：游得比孫楊快就夠

全紅嬋背包掛滿吊飾　網：像迪士尼賣假貨的

主播忘關麥和女友說情話全網放送 陸網友：都知道你們交往6個月了

「水花消失術」歸來！全紅嬋、陳芋汐奪金

痛失主拍又輸球！王楚欽回應爆冷出局

全紅嬋：如果我不跳水大家還會喜歡我嗎

賴稱陸錯誤詮釋聯大2758號決議　國台辦回應

更多熱門

關鍵字：

中國、暴雨、洪水、水利部、防汛

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨「毆打罔腰」影片曝光！　揮拳出腳踢1分鐘

外面一片汪洋！「擋水神器」守住百年米廠　2萬人震撼

依瑟儂親曝擁抱戴資穎時說了什麼

罔腰公開遭鳳梨「67秒毆打影片」

「這種水準也敢去奧運」　他4字嗆酸民

吳詩儀奪巴黎奧運首面獎牌！　家中麵店湧入好評：五星給詩儀

戴資穎爆哭！　感嘆做不到大家的期待

戴資穎「華麗轉身」留32冠女單之最

戴資穎「以後大家就會忘記我了」吐心聲

快訊／南投「泡麵土地公」火警！香客逃竄

新竹夏令營15歲女學生玩漂漂河　卡石縫溺水亡

高雄26歲女乩童「關公上身」　身分曝光：超正4寶媽

色老闆偷吃超嫩女員工！整夜深入交流

戴資穎瀟灑道別退休願望曝

快訊／災後現場曝！「泡麵土地公」歷火劫完全無損

更多

最夯影音

更多

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣! 精華版

外面成汪洋...廠內卻零星積水　「擋水神器」守住百年米廠！

J.K.羅琳批「中華隊奧運國手」　發文質疑林郁婷性別爭議

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面