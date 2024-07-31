遭棒打生殖器！男童被虐1年患PTSD　狼師喊「與我無關」判賠677萬





▲國小五年級男童遭音樂老師凌虐長達一年，罹患PTSD，對老師提告求償判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／台北報導

北部某國小的劉姓音樂老師托五年級學生小明(化名)照顧自己兒子，但他卻認為小明照顧不周，竟動手凌虐小明，不僅持鼓棒毆打生殖器，還掌摑等，造成小明罹患創傷後壓力症候群(PTSD)，一天內曾暈倒高達20次，劉男一、二審被法院判刑4年6月；小明及父母再提民事求償，台北地院近日審結，判決劉男須賠償小明一家677萬餘元。全案可上訴。

根據判決，劉男擔任某國小的音樂、聽覺藝術課老師，與小明父母互動良好，而恰好他的兒子2018年間進入學校就讀一年級，他於是委託小明照顧兒子，但他不滿小明照顧不周，竟指著小明鼻子破口大罵，「照顧我兒子都是你的責任，你實在是太不應該了，我對你太失望了」。

自此開始，劉男就開始對小明展開施虐，利用放學後或音樂課下課時，把小明單獨留下，徒手或以鼓棒等方式，毆打頭、臉、耳光、後腦杓、太陽穴、小腿前脛骨、生殖器、鼻樑等處，並揪著領子恐嚇他不得向父母或他人透露，還曾爆粗口辱罵「你爸是笨蛋，你媽是傻瓜，才會生出你這個廢物、爛人、白癡」。

劉男種種行徑，導致小明開始陸續出現頭痛、頭暈、肚子痛的症狀，有時還會在教室裡突然昏倒，一整天甚至昏倒高達20多次，而其班導更出面作證，自己曾親眼看到小明跌坐地上，身體抽搐，嘴巴唸「我不敢了，對不起劉老師，對不起我不敢了，我會好好照顧劉童」，接著開始用手打自己的臉，之後還用雙手握住生殖器，放聲尖叫。

小明父母事後帶著孩子到醫院就醫，確診他患有創傷後壓力症候群，父母在釐清事件始末後，對劉男提告。

法官審理後認為，劉男藉著教師權威，對無從抵抗的小明凌虐長達1年，導致小明身心嚴重受創，且劉男還矢口否認犯行，仍以「定時炸彈」、「構陷」等負面用語描述小明，態度相當惡劣，一、二審均將他判刑4年6月。

小明及父母再提民事求償，主張小明事發後至今仍未痊癒，仍經常有暈厥、失憶、解離發作，還須持續治療，因此要求劉男賠償醫藥費、交通費、精神慰撫金等共531萬餘元；父母各求償100萬元。

不過，劉男卻又辯稱，小明被打罵的時間，他有高度可能不在教室內，也沒有機會跟小明獨處，強調小明的PTSD跟他沒有因果關係，縱使認定他應該負起損害賠償責任，在刑事判決中他也早已達成協議賠償40萬元，認為他應該不需要再付任何賠償責任。

台北地院審理後，根據小明的就醫病歷等，認定小明的PTSD就是與劉男的施虐行為有關，在審酌並扣除國賠的金額後，判決劉男應賠償小明477萬餘元、小明父母各100萬元，共需賠償677萬餘元。可上訴。