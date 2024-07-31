三重撞死警禍首！喪屍煙彈交易直擊　藥頭當街吸嗨還開車

圖、文／CTWANT

日前新北市三重員警遭毒駕者撞擊身亡，兇嫌竟是吸食含有麻醉管制藥物依托咪酯（Etomidate）的「喪屍煙彈」後釀禍。而該藥物要到10月才被列為毒品，目前處於空窗期，即使販賣、吸食被逮到，僅能依《藥事法》和《菸害防治法》移送且罰錢了事，以致藥頭們把握這黃金時期努力推廣銷售，本刊也在街頭直擊藥頭邊吸食邊交易的離譜過程。

▲藥頭（淺色上衣）深夜現蹤街頭，當街進行依托咪酯「喪屍煙彈」交易。（圖／CTWANT提供，下同）

7月24日凌晨，北台灣因凱米颱風來襲而掀起疾風驟雨，記者在友人阿國（化名）的帶領下與藥頭小林（化名）進行交易，小林孤身一人駕車到交易現場，下車後精神呈現恍惚狀態，仔細一看他右手拿著依托咪酯電子煙，在交易前就先補上幾口，其神智和肢體顯得恍惚而詭異。

小林賣人也自用，明目張膽在街上一口接一口狂抽依托咪酯電子煙，下秒竟走上前向買家說：「抽抽看，試試看」，並特別交代吸進去後要憋在肺部，以達最大程度「快感」，試圖使人在不知不覺中，陷進毒品泥沼。

▲藥頭絲毫不介意於公眾場合狂抽殭屍菸彈，行徑相當大膽。

小林透露，喪屍煙彈已流行一年多，他在2023年初接觸後「一試成主顧」，深陷其麻醉帶來的致幻效果而無法自己，使用幾個月後，施用者開始成為販賣者，他因緣際會下接觸到毒品上游，不敵金錢與毒品誘惑，也加入煙彈製作行列，並於地下流通販售。

「加入香精就成為荔枝口味，年輕人超愛的。」小林語帶得意說，「坊間」多是將依托咪酯加入煙油中，做成電子煙彈形式讓年輕人能夠更輕易施用，並在煙油中加入人工香精，提高年輕人購買意願，而他自己則是將依托咪酯和煙油依比例混和製作喪屍煙彈。

小林販售的煙彈價格為2毫升2000元，他提到，使用時間則因人而異，新手恐要數周才能吸完，吸習慣了則會「欲罷不能」，一顆煙彈恐撐不到一星期，阿國試圖討價還價，稱網路上有些藥頭3毫升僅賣1200元，對方的反應卻讓人傻眼。

「我的貨比較純，所以比較貴啦。」小林對自己的貨信心滿滿並給予保證，但當買家試圖了解兩款麻醉煙油差異，他卻疑似藥效發作，思考力一度喪失且無法組織言語、頻頻跳針，對談時僅能回覆簡易的單詞，直接忽略了阿國的提問。

▲藥頭吸食依托咪酯藥效發作，精神恍惚行為舉止相當詭異。

由於小林在交易過程中不斷吸食喪屍煙彈，行為舉止也越發脫序，站立時左右搖晃，行走時更是東倒西歪，在對談中數度精神恍惚且肌肉出現不正常抽動，就像僵屍一般無法控制身體，模樣駭人，甚至說出「吞檳榔汁」可以緩解藥效等荒謬說詞，隨即表示要去車上拿貨。

▲藥頭嗨到最高點，躺臥駕駛座像殭屍般抽動，合併流眼淚、鼻水等症狀。

在路邊等待約15分鐘後，阿國遲遲未見小林下車，阿國透過車窗上前查看，發現他明明已經將手放到把手上，卻怎麼樣也打不開車門，阿國接著打開副駕車門才發現小林已經「嗨到最高點」。

只見小林將椅背全倒躺在駕駛座上，全身肌肉不受控制的不規則抖動，甚至合併流眼淚、鼻水等症狀，其行為舉止與電影中的喪屍相去不遠，他甚至在吸食後還開車上路，完全不將路人安全放在心上，行徑極為囂張。

▲交易結束後約半小時，藥頭仍未離開現場，神智剝離無法控制肢體，完全不適合開車上路。

更令人擔憂的是，依托咪酯6月13日被法務部提列為第三級毒品，如今在等行政院公告，預計10月才會正式列為毒品，如今則處於「列管空窗期」，即使被抓也只能以《藥事法》和《菸害防治法》開罰，藥頭們則「把握良機」，大肆宣傳即使遭逮也不會惹上「大麻煩」，毒蟲們更喜歡在吸食後開車競速，也讓一般民眾上街像賭命，一不小心就成為他們的輪下冤魂。