被「潛規則」？大陸最美女官員淪肉慾機器　沒升職還遭軟禁

▲李佩霞相貌清秀，被稱為大陸最美基層官員。（翻自微博）

圖文鏡週刊

大陸近日爆發一起權色醜聞，引發眾多網友關注。一名任職於江西萬年縣的女幹部李佩霞，長期淪為該縣縣委書記毛奇的肉慾機器，但李佩霞獻身後，不僅沒被升官，現在更傳出她遭到毛奇的軟禁。

據《北京頭條》與《奔流新聞》等報導，李佩霞的父親李長柳，在本月25日實名舉報，表示女兒李佩霞原本任職萬年縣上坊鄉黨委書記，卻長期被毛奇控制，甚至猥褻性侵。原本李佩霞想在今年5月向上級舉報，但她隨即被萬年縣紀委監委帶走，並軟禁起來，無法對外聯絡。

▲毛奇跟李佩霞，經常一同出席公開場合。（翻自微博）

據悉李長柳的舉報文發布後，立刻引起許多網友關注，也讓政府高層不得不關注此事，並表示會對此事展開調查。就在26日，江西省紀委省監委網站發佈公告稱，萬年縣委書記毛奇涉嫌嚴重違紀違法，主動向組織交代問題，目前正接受江西省紀委省監委紀律審查和監察調查。不過李佩霞的行蹤與動態，目前尚無法得知。

▲李佩霞曾留信給父親。（翻自微博）

就有網友指出，毛奇在官場上早就臭名滿天，更傳出他身邊至少有5名「美人屬下」都升官，但偏偏李佩霞就是不在升官名單內。所以有網友猜測，可能因為如此，才讓李佩霞萌生向上級舉報的念頭。

▲目前李佩霞的行蹤未明。（翻自微博）



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