放任4孩「曼谷機場當球場」　他怒：台灣恐龍家長！兩派卻戰翻

▲小朋友在走道玩球。（圖／翻攝自爆料公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前在曼谷廊曼國際機場目睹，有四個小孩在走道上丟球玩鬧，而家長只顧著聊自己的，全然放任不管，氣得他將畫面PO網，怒喊「台灣人真的不要丟臉丟到國外！」不過網友看完卻掀起兩派論戰。

網友在爆料公社PO出畫面，表示「今天搭乘半夜的飛機回台灣，在曼谷的廊曼國際機場，一堆恐龍父母大聲喧嘩就算了，還放任小孩子在那邊玩丟球及追逐遊戲，這是什麼鬼教育啊？這裡是機場不是操場。」

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他直言，小孩不懂就算了，難道大人不懂得制止，「影片已經是從中間走道玩到旁邊走道了。」

對此，一派網友直呼，「現在的父母不是叫手機嗎？」「什麼樣的父母，教出什麼樣的孩子」、「這我也不能接受」、「通常父母的教育本身就有問題」。

但也有人不以為然，吐槽原PO根本正義魔人，「小朋友非常有素質，也沒有大聲喧嘩，應該你個人強迫症的問題吧」、「現場看起來沒什麼旅客，小孩子閒不住，在走廊滾一下球，影片看起來也沒有喧嘩阿，這也需要拿來公審？」「想必你應該是沒小孩，不然就是小孩平板手機不離身。1.已經是半夜，表示人不多。2.小孩一定閒不住，找點事情做是必須的。3.在不影響其他人的情況下，你看他們拋球都是在地板上用滾的，表示家長有提醒不要影響到其他人。4.有人在看著，如果有人經過，他們就會讓」。