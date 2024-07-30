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大陸 大陸焦點 特派現場

男子進公廁90分鐘沒動靜！清潔員急報案　真相讓警笑了

▲▼廁所，公廁。。（圖／pixabay）

▲男子進入公廁1個半小時都沒出來。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

大陸湖北省十堰市張灣區花果方山路垃圾中轉站附近，1名清潔人員發現1名男子進入廁所90分鐘仍未離開，經多次呼喊均無回應，擔心對方發生危險，立即報警求助。警方獲報趕到現場，經過長時間大聲呼喊，男子終於打開門，並稱自己是在公廁內避暑，結果不小心睡著了，這才結束一場虛驚。

湖北十堰市公安局張灣區分局花果派出所值班民警接到報案，一名清潔人員反映有人在公廁裡昏倒了，於是迅速趕往現場。「看，那人的腳偶爾還會動！」報警的清潔員說，他之前看見男子進入公廁，過了1個半小時都沒出來，門從內部反鎖，喊了多次都沒得到回應，怕發生意外，決定報警並叫了救護車。

進公廁1個半小時沒動靜…清潔員急報案　真相竟是「這回事」警笑了

▲清潔人員擔心對方發生危險，立即報警求助。（圖／翻攝自十堰晚報）

據了解，男子當時在最裡面的隔間，警方先透過門縫查看，發現確實有1雙腳，呼喊無果後，又找來1張椅子從廁所頂部向內看，只見1名年輕男子躺在地上，疑似昏迷。經眾人長時間大聲呼喊，男子終於睜開眼，睡眼惺忪地打開門，一臉迷糊地說「怎麽上個廁所，把警察都給招來了？」

該名男子姓李，今年21歲，是鄖陽區人，平時租住在六堰，當天他閒來無事，一路從六堰逛到花果，走到方山路垃圾中轉站時，感覺又累又乏，便跑到附近公廁休息，一不小心竟睡著了。見男子身體並無大礙，精神也很正常，警方好氣又好笑，只好打電話通知正趕往現場的救護車折返，結束一場虛驚。

李男跑到公廁休息，一不小心竟睡著了。（圖／翻攝自十堰晚報）

▲李男跑到公廁休息，一不小心竟睡著了。（圖／翻攝自十堰晚報）

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