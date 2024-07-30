壓力山大！　盤點12星座壓力爆棚時的紓壓方式

▲遇到壓力的時候，牡羊喜歡透過運動來讓自己好好放鬆。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

生活中心／綜合報導

每個人遇到壓力時紓解的方式大不相同，有些人藉由運動或者購物來緩解，有些人則可能是需要一點自己的空間。《星座好朋友》為大家整理出12星座壓力爆棚時，會習慣做些什麼來紓壓呢，一起參考看看。



牡羊座

他們最喜歡的發洩壓力方式就是去運動，痛快的流汗，讓壓力跟著汗水一起排掉，壞心情也跟著一消而散。在這過程裡他們也會仔細思考，運動完就會好很多。

金牛座

他們天生比別人的抗壓性還強，平時就習慣把壓力往自己身上攬，腦袋無時無刻都在轉動，一刻都不得閒，所以當壓力超過負荷範圍他們就會逼自己放空腦袋，做一些不需要思考的事情，他們不會和別人說，習慣自己承受，因為不喜歡麻煩別人。

雙子座

雙子面對壓力時，表面上看起來好像沒事，但其實心裡很焦慮，最好的方式就是喜歡透過忙碌來忘記壓力和焦慮，只要不把焦點放在壓力上，就不會有爆炸的可能，這段時間也會瘋狂找朋友出去走走或聊天。

巨蟹座

他們很悶遇到壓力的時候就會變得很無力，所以必須找到出口，他們最常用的方法就是和人聊天，這時聽眾就很重要了，他不管誰都會說，重複的說，他的壓力就會隨著嘴巴的話一一吐出，「說話」是他們緩解壓力的方法之一。

▲雙子座習慣用忙碌還有和朋友聊天來排解壓力。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

獅子座

他們遇到壓力時可能會徹底改變人生，生活會逐漸失序，明明心裡很脆弱了，需要人家的陪伴和幫助，還是會很逞強。其實有時候睡一覺，將心情整理好，問題也就隨之改善，一切都會逐漸恢復正常。

處女座

他們對自己要求很高，所以一直以來都活在高壓的氣氛下，但如果累積到他們承受不住時，他們會希望可以找最知心的朋友，或者自己最信任的人說說話，因為在他們面前，他才可以自由自在的吐露自己心裡的話，他也知道朋友一定能理解他，給他重新出發的力量。

天秤座

他們看起來很溫和，在遇到壓力時也不會露出驚慌的表情，但其實他們心裡非常的害怕。他們紓壓方式很簡單，就是帶他們去怒吃一頓，用美食安撫自己內心，享受美食的當下，秤子就在釋放壓力了，吃飽喝足後他彷彿得到了面對壓力的勇氣。

天蠍座

他們其實不會把壓力當成一種痛苦，反倒覺得這是一種自我挑戰，想要突破自己的極限。讓他們放鬆的方式也很簡單，只要去做一些輕鬆的活動，像是打個棒球、唱個歌、看場電影，或者去吃頓大餐，他們就像是充好電了一樣。

▲遇到壓力時的天秤座，喜歡用美食來安撫自己內心。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

射手座

他們面對壓力時可能會失眠，想東想西讓自己痛苦不堪，但最好的方式就是讓他們把自由的靈魂釋放出來，只要到戶外他們就會好很多。來個小旅行，一日遊也可以，彷彿只要可以與外面接觸到的方法，他們都可以很好的消散負面情緒。

魔羯座

他們感受到壓力時，會想趕快跨過這個困難，所以會拚了命的去做，但往往這樣拚命會讓他們失去動力，所以這時候他們最需要的就是做些會讓自己開心的事情，不要一直去想壓力還有煩惱，等休息夠了，重新再出發會更有效率。

水瓶座

他們算是滿能調整自己情緒的人，如果承受不住的時候就會變得很煩躁，不管看什麼都覺得不順眼，最好的方法就是打掃家裡，去刷個馬桶或洗個衣服，整理家裡也順便整理心情，感覺變整齊乾淨後，心情也會跟著好起來。

雙魚座

他們的壓力常常是因為現實和幻想的差距太大，所以讓他們感到沮喪和煩躁，最好的放鬆方式就是打打遊戲，或者瘋狂追劇，這可以讓他們暫時忘掉現實中的煩惱，也可以帶來滿足和快樂，在這當中壓力也就會減低許多。