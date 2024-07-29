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社會 社會焦點 保障人權

快訊／宜蘭漁船遭日本扣押！家屬已匯32萬台幣　盼儘快釋放人船

▲▼宜蘭籍富申漁船 。（圖／翻攝富申漁船南方澳）

▲宜蘭籍「富申」漁船。（圖／翻攝富申漁船南方澳）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭籍延繩釣漁船「富申」號，昨（28日）下午4時10分許，疑因闖入日本海域捕撈，在距蘇澳東方40浬遭日本海上保安廳公務船攔截登檢，船上8人及船隻都被押往石垣島調查。因日方要求150萬日圓，折合台幣約32萬擔保金，蘇澳區漁會總幹事陳春生證實，宋姓船長家屬已在今（29）日下午完成匯款，盼日方儘速釋放人、船，讓他們儘速返台。

海巡署初步了解，宜蘭籍「富申」漁船27日晚間10時從南方澳漁港出港，船上共8名台籍船員，「富」船疑似越界進入日本與那國島12浬內捕撈，28日下午4時10分經日本海保廳巡視船發現要求「富」停船登檢，10分鐘後將船長等8人帶回石垣島調查，日本並提出必須繳交擔保金150萬日圓（約32萬元台幣），才能釋放人船，我駐那霸辦事處協助處理中。

蘇澳區漁會總幹事陳春生證實，宋姓船長家屬已在今（29）日下午完成匯款，並希望日方儘速釋放人、船返台。

基隆八斗子籍「港福洋266號」漁船7月5日才因越界捕撈，遭日本海上保安廳公務船攔截，船上2台6印尼人全數被帶至日本調查，最終遭日方罰款600萬6000元日圓(約新台幣121萬)便放人船。

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