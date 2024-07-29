于美人被告了！　雙方撕破臉

▲2023年4月20日，于美人在西本願寺廣場宣布投入中正萬華立委選戰。



圖文／鏡週刊

知名主持人于美人2023年以無黨籍身分投入立委選戰，在三強鼎立的台北市中正萬華選區對上藍、綠對手惜敗，沒想到選舉結束半年後，竟傳出于美人與選舉團隊鬧翻，被幕僚集體告上法庭。本刊掌握，于美人競選團隊選後要求給付競選期間的加班費，雙方調解不成對簿公堂，此外于美人還因未依法替競選團隊工讀生投保勞保，在今年5月被勞保局裁罰。

于美人是資深媒體人，在台灣社會頗具知名度，也一直展現對公眾事務的關心，2020年曾任親民黨主席宋楚瑜參選總統搭檔、廣告人余湘的發言人；2022年黃珊珊投入台北市長選戰，于美人也現身為黃站台。去年立委選戰前期，外界一直關注于美人是否可能受黃珊珊邀請，加入民眾黨參選立委，不過，于美人最後選擇以無黨籍身分，在當年4月藍綠參選人都還未拍板時就搶先起跑，正式宣布投入選戰。

▲儘管個人粉專原就有近百萬追蹤，但于美人選舉時卻另創粉專，直到選完追蹤數都未破萬。

本刊掌握，于美人團隊在選後的勞資調解中主張，幕僚們在選舉期間至少連續上班7天50次、最高連續上班28天，月均加班80小時；于美人律師則強調，每月給付工資已包含執行競選期間一切工時，且于在選後還個別給付離職金，已能補償選舉期間辛勞，因此不同意再付加班費。

▲于美人與團隊鬧翻，幕僚要求支付加班費遭拒，雙方對簿公堂。（讀者提供）

知情人士說，選舉本就很辛苦，一大早就要掃市場、走公園、站路口，晚上要追垃圾車、家戶拜訪，候選人跟幕僚早出晚歸都是常態，難符合《勞基法》工時規定也是業內不說破的祕密，但一向很少聽說哪個候選人被團隊追討加班費，于團隊寧與于美人撕破臉也要討加班費，恐怕是為了在選舉期間的不愉快出一口氣。

▲敗選後于美人仍以車掃向支持者表達謝意。（翻攝于美人臉書）



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