50歲念大學免修英文通識！華梵吸引熟齡學生　體育課規劃八段錦

▲華梵大學開創「全齡大學」新模式，大學部40歲以上學生占比達3成。（圖／華梵大學提供）

記者許敏溶／台北報導

華梵大學近年積極透過單獨招生管道招收熟齡人士就讀，全校目前已有近3成大學部學生為40歲以上或退休人士，校方最近更客製化修課畢業規定，讓熟齡學生享有免修英文通識課、無必修學分限制等待遇，體育課也特別規劃八段錦等適合熟齡者體力的運動，吸引設計公司老闆、保險財經顧問、退休老師等都來念大學，開創「全齡大學」新模式。

華梵大學校長林從一指出，華梵五年前獲教育部許可開放全系所單獨招生，校方決定推動「混齡學習」與「全齡大學」的實驗改革，吸引更多元的學生加入，至今已出現顯著成效，最為人所知的是佛教藝術學系，大一生平均年齡55歲，60歲以上更占四分之一，還不乏已有學、碩士學位的退休人士回來就讀第二個學位。

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根據華梵大學教務處統計，若以40歲作為熟齡定義，佛藝系學士班熟齡學生比例高達76%，其他如智慧生活設計學系、智慧生活科技學系、美術與文創學系、攝影與VR設計學系等學士班，也有一成到三成不等的熟齡學生，平均全校大學部有28%熟齡學生，若再加計碩博士班，比例更達48%，等於全校將近半數學生都是熟齡學習者。

林從一表示，熟齡者重返校園與年輕學生最大的不同，在於不是為了學位、賺錢與就業，而是為興趣而讀書，圓一個人生未完成的夢，因此校園內經常可見高齡生留校創作到半夜，旺盛的求知慾和學習動機無形中也感染了年輕同學更加努力學習。

林從一強調，華梵大學推動全齡化學習與「青銀共學」的成果引起教育部重視，希望華梵能成為台灣「全齡大學」的新典範；華梵也決定啟動全齡大學調查研究計畫，今年並領先各校制訂「熟齡學生修課及畢業規定」，依不同條件為熟齡學生量身打造專屬的修課畢業模式。

華梵大學教務長簡江儒指出，考量熟齡學生對英語的需求度較低，學校特別放寬修課彈性，針對入學年齡達50歲以上的大學部學生，可免修英文通識課程，體育課也特別規劃八段錦等適合熟齡者體力的運動。

▲華梵大學開創「全齡大學」新模式，大學部40歲以上學生占比達3成。（圖／華梵大學提供）

另外，對於入學年齡達65歲以上的大學部熟齡學生，華梵更取消所有必修與免修通識課程，學生只需修滿該科系專業科目68學分，其餘學分數皆開放本系與跨系自由選修，合計修滿128學分經考核通過即可畢業，讓退休熟齡者可依自己的興趣規劃客製課程。

除了年齡條件之外，華梵大學對於擁有大學學歷再到華梵就讀第二個學位的專業人士，校方也特別給予免修通識課的學習彈性。簡江儒指出，目前全校共有12位大學部學生具學士以上學歷，其中又以佛藝系與美術系人數最多。

例如就讀美術系二年級的蔡淑英，本身即為國立大學美術研究所碩士，在新竹實驗中學擔任美術老師近四十年後退休，再到華梵念第二個學士。蔡淑英說，在華梵學習書法喚醒了自己被師範教育桎梏已久的心靈，拋開束縛自由創作的學習生活更讓人生進入另一個新境界。