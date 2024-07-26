　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

50歲念大學免修英文通識！華梵吸引熟齡學生　體育課規劃八段錦

▲▼華梵大學開創「全齡大學」新模式，大學部40歲以上學生占比達3成。（圖／華梵大學提供）

▲華梵大學開創「全齡大學」新模式，大學部40歲以上學生占比達3成。（圖／華梵大學提供）

記者許敏溶／台北報導

華梵大學近年積極透過單獨招生管道招收熟齡人士就讀，全校目前已有近3成大學部學生為40歲以上或退休人士，校方最近更客製化修課畢業規定，讓熟齡學生享有免修英文通識課、無必修學分限制等待遇，體育課也特別規劃八段錦等適合熟齡者體力的運動，吸引設計公司老闆、保險財經顧問、退休老師等都來念大學，開創「全齡大學」新模式。

華梵大學校長林從一指出，華梵五年前獲教育部許可開放全系所單獨招生，校方決定推動「混齡學習」與「全齡大學」的實驗改革，吸引更多元的學生加入，至今已出現顯著成效，最為人所知的是佛教藝術學系，大一生平均年齡55歲，60歲以上更占四分之一，還不乏已有學、碩士學位的退休人士回來就讀第二個學位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據華梵大學教務處統計，若以40歲作為熟齡定義，佛藝系學士班熟齡學生比例高達76%，其他如智慧生活設計學系、智慧生活科技學系、美術與文創學系、攝影與VR設計學系等學士班，也有一成到三成不等的熟齡學生，平均全校大學部有28%熟齡學生，若再加計碩博士班，比例更達48%，等於全校將近半數學生都是熟齡學習者。

林從一表示，熟齡者重返校園與年輕學生最大的不同，在於不是為了學位、賺錢與就業，而是為興趣而讀書，圓一個人生未完成的夢，因此校園內經常可見高齡生留校創作到半夜，旺盛的求知慾和學習動機無形中也感染了年輕同學更加努力學習。

林從一強調，華梵大學推動全齡化學習與「青銀共學」的成果引起教育部重視，希望華梵能成為台灣「全齡大學」的新典範；華梵也決定啟動全齡大學調查研究計畫，今年並領先各校制訂「熟齡學生修課及畢業規定」，依不同條件為熟齡學生量身打造專屬的修課畢業模式。

華梵大學教務長簡江儒指出，考量熟齡學生對英語的需求度較低，學校特別放寬修課彈性，針對入學年齡達50歲以上的大學部學生，可免修英文通識課程，體育課也特別規劃八段錦等適合熟齡者體力的運動。

▲▼華梵大學開創「全齡大學」新模式，大學部40歲以上學生占比達3成。（圖／華梵大學提供）

▲華梵大學開創「全齡大學」新模式，大學部40歲以上學生占比達3成。（圖／華梵大學提供）

另外，對於入學年齡達65歲以上的大學部熟齡學生，華梵更取消所有必修與免修通識課程，學生只需修滿該科系專業科目68學分，其餘學分數皆開放本系與跨系自由選修，合計修滿128學分經考核通過即可畢業，讓退休熟齡者可依自己的興趣規劃客製課程。

除了年齡條件之外，華梵大學對於擁有大學學歷再到華梵就讀第二個學位的專業人士，校方也特別給予免修通識課的學習彈性。簡江儒指出，目前全校共有12位大學部學生具學士以上學歷，其中又以佛藝系與美術系人數最多。

例如就讀美術系二年級的蔡淑英，本身即為國立大學美術研究所碩士，在新竹實驗中學擔任美術老師近四十年後退休，再到華梵念第二個學士。蔡淑英說，在華梵學習書法喚醒了自己被師範教育桎梏已久的心靈，拋開束縛自由創作的學習生活更讓人生進入另一個新境界。

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
暴雨狂炸「樓梯變瀑布」！　騎車上班全泡水裡
快訊／「紅色」大豪雨來襲！　11縣市豪大雨特報
快訊／小吳「一開始就知有奶精」鞠躬道歉　哽咽認了：沒想要騙
一張圖回顧歷屆立委犯罪史　有無褫奪公權攸關立委解職否
快訊／溪水暴漲！明霸克露橋遭土石掩埋500m　雙向無法通行
主動打給陳其邁　盧秀燕：全島一命，大家應互相幫忙
狂風暴雨又來了！土石崩落壓民宅　居民撤離
快訊／大雷雨轟南部！台南、嘉義10區淹水警戒
顏寬恒免停職！　內政部曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北臺灣今夏最盛大校園社團聯合展演　竹縣青年活力四射令人驚艷

八掌溪橋掏空嚴重「鋼軌騰空」驚悚照曝　台鐵8／1搶通單線行車

土石流紅色警戒553條「南投占48%」！全台21處留意大規模崩塌

快訊／11縣市豪大雨特報！最新警戒區域曝

間歇性大雨還在下！　阿里山國家森林遊樂區明仍休園

台鐵全線更新平交道老舊遮斷機　汰換1424套

快訊／取消復航！小三通「水頭-廈門五通」下午2點起停航

快訊／荖濃溪暴漲！明霸克露橋遭土石掩埋500m　雙向無法通行

上周交通事故奪31人命　首見單周行人零死亡

不敵凱米南迴效應！台中5.1萬戶停電　仍有3千戶沒電可用

王齊麟暖男魂爆發 偷叫外送請後勤喝飲料

空拍「仁武游泳池」慘況！滯洪池全滿　民宅淹半樓高

空拍「仁武游泳池」慘況！　滯洪池全滿...民宅淹半樓高

高雄馬路變「黃河」 美術館豪宅區淹了！

大雨連下5hrs溪水淹沒橋面　高雄人見水位高度喊不妙

高雄大樓車道變滑水道　電梯門一開小瀑布傾瀉

花蓮女兒牆「6樓掉下」砸轎車　媽媽傷重身亡...兒昏迷搶救中

高雄美術館豪宅區淹了！馬路變「黃河」　消防鳴笛聲不斷

《大熊餐廳》艾美獎破紀錄23項入圍　「零負評神劇」第3季回歸！地獄廚房回來了

#凱米颱風 太強被吹歪　邊境犬出門下秒「滿臉驚恐」

北臺灣今夏最盛大校園社團聯合展演　竹縣青年活力四射令人驚艷

八掌溪橋掏空嚴重「鋼軌騰空」驚悚照曝　台鐵8／1搶通單線行車

土石流紅色警戒553條「南投占48%」！全台21處留意大規模崩塌

快訊／11縣市豪大雨特報！最新警戒區域曝

間歇性大雨還在下！　阿里山國家森林遊樂區明仍休園

台鐵全線更新平交道老舊遮斷機　汰換1424套

快訊／取消復航！小三通「水頭-廈門五通」下午2點起停航

快訊／荖濃溪暴漲！明霸克露橋遭土石掩埋500m　雙向無法通行

上周交通事故奪31人命　首見單周行人零死亡

不敵凱米南迴效應！台中5.1萬戶停電　仍有3千戶沒電可用

為何只有小吳拍片道歉！　紀卜心3度認錯揭「沒露面」原因

指定賣場驚現助消化代謝好物！網友分享：93%有感回購*！

貨櫃船運價持續下跌　SCFI今日跌95點、跌幅2.67%

Energy牛奶昔撕衣影片被翻出！　半裸大秀「健壯身材」引網暴動

柯震東「繪畫實力曝光」！親曬素描作品　2.2萬人朝聖：太有才

北臺灣今夏最盛大校園社團聯合展演　竹縣青年活力四射令人驚艷

中信金新人事案！高麗雪升金控總座　陳佳文轉銀行董座

颱風凱米過境！福州海灘「遍地生蠔」　大批民眾帶水桶趕海

首約美魔女就要「牽手+交往」　科技男偷翻信箱...還在警局自拍

小米加入摺疊機大戰！推出Xiaomi MIX Flip　挑戰最低價3萬帶走

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

生活熱門新聞

5縣市逆轉「今改停班停課」

9縣市12地區明放颱風假！　全台「停班課懶人包」一次看

凱米減弱變瘦！前腳剛走又有熱帶擾動發展

「防洪板」實戰影片！　隔出高雄2個世界

逆轉再逆轉！全台停班課懶人包看這裡

高雄淹水退去「滿地都是活魚」　網曝不撿造成1可怕後果

韓百萬網美公開男友　他頭躺比基尼害羞遮臉

左營大樓「住戶齊心」裝防水閘門　暖心內幕曝光

凱米8點半解海警　颱風尾豪雨炸到今晚

快訊／10:24花蓮近海規模5.1地震　最大震度4級

快訊／10:24地震　台北有感搖晃

快訊／國家警報又響！大雷雨轟7縣市　暴雨灌屏東

凱米衝入北部「南部卻淹超慘」　鄭明典貼1圖解惑

颱風假岳母送早餐！人夫「一早就床戰」尬爆

更多熱門

相關新聞

華梵「生命設計周」全校停課　學生挑戰攀樹、戒除手機成癮

華梵「生命設計周」全校停課　學生挑戰攀樹、戒除手機成癮

華梵大學去年創全國之先推動「生命設計周」計畫，透過停課一周，讓學生學習「設計自己生命」。本學期更擴及研究所，本周「生命設計周」全校全面停課，學生紛紛設計生命體驗活動，包括挑戰手機成癮戒除、大型壁畫創作，或參加學校工作坊，包括催眠療癒、古道攀樹探索等。校方表示，若學生能自行提出生命設計實踐專題經考核通過，可獲得2學分。

作家畫「兒童繪本」獲總統獎！從小念書沒拿過獎　想斜槓當幼教師

作家畫「兒童繪本」獲總統獎！從小念書沒拿過獎　想斜槓當幼教師

華梵再推新生獎學金抵十萬學雜費！繁星與申請入學最高再加3萬

華梵再推新生獎學金抵十萬學雜費！繁星與申請入學最高再加3萬

華梵大學佛藝系紅到香港　偶像團體Error扮西遊記跨海取經

華梵大學佛藝系紅到香港　偶像團體Error扮西遊記跨海取經

書法作品變「視力檢查表」　黃智陽：以現代人的語言創作

書法作品變「視力檢查表」　黃智陽：以現代人的語言創作

關鍵字：

華梵大學全齡大學熟齡大學佛藝系

讀者迴響

熱門新聞

5縣市逆轉「今改停班停課」

即／A助理費46萬　高虹安一審判7年4月

台中沙鹿泡在水裡　超商內部整片水

快訊／顏寬恒涉貪！一審判決出爐

全家開出千萬發票！8間幸運門市一次看

9縣市12地區明放颱風假！　全台「停班課懶人包」一次看

高雄大淹水挨轟！粉專曝7張照對比

7-11開出千萬發票、14位百萬富翁

「淹成水世界」彰化照常上班上課　縣長被罵翻

地下室變滯洪池！水淹3樓高800汽機車

凱米減弱變瘦！前腳剛走又有熱帶擾動發展

「防洪板」實戰影片！　隔出高雄2個世界

逆轉再逆轉！全台停班課懶人包看這裡

台南下營上帝廟凌晨來神奇訪客向玄天上帝朝拜祈福

高雄淹水退去「滿地都是活魚」　網曝不撿造成1可怕後果

更多

最夯影音

更多

王齊麟暖男魂爆發 偷叫外送請後勤喝飲料

空拍「仁武游泳池」慘況！滯洪池全滿　民宅淹半樓高

空拍「仁武游泳池」慘況！　滯洪池全滿...民宅淹半樓高

高雄馬路變「黃河」 美術館豪宅區淹了！

大雨連下5hrs溪水淹沒橋面　高雄人見水位高度喊不妙

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面