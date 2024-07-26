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社會 社會焦點 保障人權

高虹安貪污判7年4月　12度遭約談審訊事件簿一次看

日期 事件
2020/02/01 高虹安獲民眾黨推薦當選不分區立委
2022/08/29 高虹安登記參選新竹市長
2022/11/17 台北地檢署分案調查高虹安涉浮報助理薪資案
2022/12/15 檢調15日搜索高虹安在立法院及新竹市的辦公室，高虹安隔天獲交保60萬元
2022/12/25 高虹安就任新竹市長
2023/04/28 檢察官再次傳喚高虹安、李忠庭2人出庭確認案情
2023/08/14 台北地檢署以高虹安涉嫌浮報助理公費補助酬金及加班費，詐得46萬多元，起訴涉嫌公務員利用職務上機會詐取財物罪
2023/10/11 台北地院首度傳喚高虹安出庭
2024/03/27 合議庭開始密集審理，固定每周三開庭傳喚共8名證人
2024/05/22 全案辯論終結
2024/07/18 一審宣判

▲高虹安涉貪事件簿(製表／記者劉昌松)

記者劉昌松／台北報導

新竹市長高虹安2022年參選縣市首長後，遭爆料涉嫌在立委任內貪污助理費，高虹安曾主動到調查局說明，接著遭檢察官約談、傳喚2次，被起訴後更9度以被告身分到法院出庭，全案經歷1年9個月的偵審程序，高虹安在辯論終結前自認「有道德瑕疵」，還強調自己的貪污罪成立，將被停止市長職務，請合議庭審酌做出正確判斷，但仍被依貪污罪嫌判刑7年4月，《ETtoday新聞雲》為讀者整理全案事件簿。

▲▼新竹市長高虹安遭北檢秘密傳喚到案。（圖／記者劉昌松攝）

▲新竹市長高虹安2度遭北檢傳喚到案。（資料照／記者劉昌松攝）

資工學霸高虹安曾先後在資策會、鴻海集團工作，2020年離開科技業，獲民眾黨推薦後當選不分區立委，開啟政治生涯，2022年地方九合一選舉中，高虹安7月再批民眾黨袍，到現任民進黨立院黨鞭柯建銘老家新竹市競選市長寶座，最後以最高票當選。

高虹安在競選期間，先被爆博士論文涉嫌抄襲，任職資策會時期違法兼職，以及涉嫌詐領立委助理補助等爭議，其中詐領補費案因傳出高虹安的前助理匿名檢舉，加上當時競爭新竹市長的國民黨籍林耕仁爆料，高虹安用疑似利用男友李忠庭當人頭詐領助理費，並將薪資回捐民眾黨，備受各界關注。

後來，媒體刊出13頁高虹安的助理薪資內帳，質疑高虹安浮報助理薪資，而助理因此超領薪水，但要上繳委員辦公室當公積金，高虹安涉嫌《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物等罪，台北地檢署在2022年11月17日正式分「他字案」展開調查。

在此同時，調查局根據匿名檢舉，將案件交由北機站負責，高虹安還曾親自帶同律師，主動前往北機站說明，並舉行記者會進行澄清，同年12月15日，檢察官指揮調查局搜索高虹安在立法院及新竹市的辦公室，並約談傳喚高虹安等相關涉案人，高虹安隔天以60萬元交保候傳。

▲▼高虹安貪污案第一波準備程序開庭 傳喚認罪助理 黃惠玟 陳昱愷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高虹安前立委辦公室助理黃惠玟認罪並協助檢方指證帳冊紀載。（資料照／記者屠惠剛攝）

2022年12月25日，高虹安就任新竹市長後，檢調仍持續約談包括前立委辦公室主任黃惠玟(小兔)等助理，釐清高虹安小金庫帳冊紀載內容，2023年4月28日，檢察官再次傳喚高虹安、李忠庭2人出庭確認案情。

2023年8月14日，台北地檢署以高虹安涉嫌從從2020年2月27日起，到2020年12月31日為止，浮報助理公費補助酬金及加班費62萬多元，扣除實際用於公務或私聘助理、獎金等支出，總計詐得46萬多元，涉嫌公務員利用職務上機會詐取財物罪，將高虹安等5人起訴。

檢察官起訴5名被告中，除高虹安與王郁文(公衛文)之外，黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷3人因為偵查中認罪，被請求給予緩刑，而民眾黨中評會隨後決議將高虹安停權。

台北地院2023年10月11日首度傳喚高虹安出庭，高虹安親自抱著1箱卷證現身法院，並向法官表示，沒有要求助理虛報或浮報薪水加班時數，辦公室的零用金也不是她保管，強調清白沒有犯罪。因案件審理期間，傳出有案件偵查中的訊問錄音中斷等疑慮，高虹安律師團聲請勘驗偵訊光碟。

2024年3月27日起，台北地院合議庭開始密集審理，幾乎每個星期三都開庭，共傳喚8名證人，其中高虹安除改以證人身分作證半天，其他時間，高虹安大多仔細聆聽同案被告、證人的說詞，偶而還會自己做筆記，接連4個庭期後，全案在5月22日辯論終結，由於凱米颱風侵台，全案延至7月26日一審宣判。

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