凱米風強雨大！交通中斷徒步搶修　梨山1858戶仍無電可用

記者李陳信得／台中報導

凱米颱風的強勁風雨為台中市帶來災情，據台電台中區處統計，截至25日上午9時，共造成台中市曾停電戶逾2萬2千戶(22,975戶)，經台電同仁夜以繼日的搶修，目前已復電完成96%，尚餘2,033戶停電戶，台電同仁仍持續積極搶修中，其中梨山地區因土石流導致搶修困難，尚有1858戶仍未復電，目前工務段積極清除土石流區搶通道路。

▲▼凱米帶來強風豪雨，造成台中市育2萬2千餘戶停電，經連夜搶修目前仍有2033仍未復電，梨山地區因土石流影響仍有1858戶停電。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

台電台中區處表示，凱米颱風對台中市所造成的電力損失多為架空配電線路遭樹木壓倒，或因禁不起強風吹襲，產生電線斷落造成之停電事故，此外，梨山地區則因雨勢較大導致土石流，造成台七甲線上有1電桿斷桿、1電桿嚴重傾斜待復舊，然因梨山地區道路中斷未搶通，大型之搶修機具設備無法進入，台電人員目前僅能以人力徒步巡檢方式進行可通行之路段區間的復電工作，故梨山和平地區目前尚有1858戶停電戶未能復電完成，需待道路搶通、土石流情況趨緩後，方能進入山區進行電力之復舊工作。





台中區處顏錦義處長表示，儘管米凱颱風已逐漸遠離，但其所挾帶的外圍環流跟西南氣流仍將對中部沿海及山區帶來持續性的劇烈雨勢，且目前市區部分仍有零星之停電戶待搶修，因此台電台中區處將會持續關注颱風動態，保持相當之搶修人力，繼續進行電力之搶修復舊工作。