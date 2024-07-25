凱米「螺旋雨帶」類似2致災颱風　粉專：中南部要很小心

▲凱米颱風侵台，帶來可觀雨量。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

凱米颱風侵台，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這種颱風螺旋雨帶和台灣地形鎖住的結構，往往會造成長時間的致災性降雨，中南部真的要很小心。氣象署表示，颱風外圍環流挾帶對流雲系、西南風旺盛水氣，中南部可能出現大豪雨。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，真的不是開玩笑，這種颱風螺旋雨帶和台灣地形鎖住的結構，往往會造成長時間的致災性降雨，過去像是敏督利和莫拉克颱風，都曾經出現類似的雨帶結構。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，中南部真的要很小心，也再度在臉書發文示警南高屏注意，上午10至中午12時南高屏沿海滿潮，雨勢猛烈，注意大範圍淹水。

▲凱米颱風影響劇烈，全台降雨明顯。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也整理過去9個小時的累積雨量，目前屏東新瑪家測站達到587毫米，位居第一，並強調今天白天都是最高峰時刻，中南部地區猛烈雨勢持續中，非必要請勿出門，曾文水庫蓄水率快速飆升中。

氣象署預報員劉宇其說，颱風目前來到台灣海峽北部，颱風南側對流發展仍相當旺盛，西半部、中南部降雨相當明顯，對流發展旺盛移入時，就會帶來時雨量超過100毫米的強降雨，高雄、屏東都有部分的測站，時雨量超過100毫米，是非常大的降雨。

劉宇其表示，今天白天整個西半部，尤其苗栗以南地區，都有可能出現豪雨等級以上的強降雨出現，其他地方仍有可能出現大雨或豪雨，中南部今天也要留意豪雨現象。