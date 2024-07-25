北京多地出現「大暴雨」！　全市烏雲密佈⋯天色秒變黑

記者廖翊慈／綜合報導

北京氣象部門24日18時40分發布的氣象消息指出，暴雨橙色預警，降雨遍佈全市，全市平均降雨量31.3毫米，達到大雨量級。不少北京民眾拍下，城市被烏雲籠罩，原本明亮的天色瞬間轉黑。

據《北京日報》報導，18時至18時30分北京最大降雨，出現在大興山西營，45.9毫米，城區平均24.3毫米，西南46.5毫米，東南37.5毫米，西北30.2毫米，東北23毫米；城區最大降雨在朝陽郎各莊，降雨量為78.5毫米，達到暴雨量級；全市最大降雨在房山北車營，為123.5毫米，達大暴雨量級；最大小時降水強度昌平西峪67.2毫米／小時（24日19時至20時）。

▲▼北京天色瞬間變黑。（圖／翻攝自微博）

根據市氣象台發布的預警指出，從24日17時至25日20時，北京大部分地區將出現小時降雨量超過70毫米的強降水，西部北部沿山及東部地區6小時降雨量將超過100毫米，密雲、懷柔、平谷和順義的部分地區24小時降雨量將超過150毫米，山區及淺山區可能出現強降水誘發的山洪、泥石流、滑坡等次生災害，低窪地區可能出現積水，請注意防範。

北京氣象部門指出，這場明顯降雨將持續至25日中午前後才減弱，預計25日下午降雨將停止，整個過程的雨量將達到大暴雨，局部暴雨，降雨高峰將出現在25日早上。