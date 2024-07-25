凱米漸弱「估暴風圈今晚脫離全台」　高屏雨量灌破1千毫米

▲凱米颱風強度減弱為中颱，中心已經出海。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

凱米颱風持續減弱，目前屏東縣已脫離暴風圈，中央氣象署預估，今晚到深夜暴風圈有機會脫離台灣陸地，但颱風外圍環流挾帶對流雲系、西南風水氣相當多，中部、南部可能出現大豪雨，高雄及屏東部分地區累積雨量已經突破1千毫米，須留意強風豪雨。

氣象署觀測，凱米颱風今（25日）上午8時中心位在新竹的西北西方約80公里之處，過去3小時強度稍減弱，向西北西轉西北移動，屏東已脫離暴風圈，暴風圈仍籠罩高雄以北、東半部、南投及澎湖、馬祖、金門，各地風雨持續中；預計此颱風強度有減弱趨勢。

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氣象署預報員劉宇其表示，暴風半徑仍籠罩台灣上空，預計傍晚前後登陸中國沿岸，將是對金門、馬祖影響最大時候，當地民眾做好防颱準備。目前屏東脫離已暴風圈，警戒區縮小，但南側伴隨旺盛對流雲系，中部南部風雨較強勁。

▲凱米颱風持續減弱，全台各地仍要留意強風豪雨。（圖／氣象署提供）

他說，颱風南側對流發展旺盛，對西半部尤其中部、南部降雨明顯，對流發展旺盛移入，時雨量可能超過100毫米。從周二到到目前早上8時20分，宜蘭太平山累積雨量超過1200毫米，颱風中心進入台灣海峽，吹西南風，中南部降雨也明顯，高、屏山區超過1千毫米。

劉宇其指出，今天白天降雨持續，西半部尤其苗栗以南可能出現豪雨等級，其他地區也有間接性大雨或豪雨，金馬雨勢也逐步增加，到晚上西半部雨勢略為減少，但到周五整體降雨才會稍微趨緩。

劉宇其提到，許多颱風經過中央山脈會有減弱現象，凱米近中心整體減弱許多，但外圍環流保持一定強度，颱風通過台灣上空都有這樣現象，通過時間跟山脈區域不一樣所以破壞程度不一樣。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他說，每個颱風都有預報技術困難地方，靠近台灣陸地經歷導引氣流，變得比較微弱，速度放慢，台灣地形跟颱風交互狀況在路徑擺盪較明顯，是目前預報技術難以完全掌握。

劉宇其表示，凱米進入台灣海峽有很強對流雲系在台灣周遭發展，但增強機率較低，颱風勢力在移動過程是減弱的，但外圍環流帶來對流雲系及西南風水氣非常多，中南部雨勢仍然非常大。