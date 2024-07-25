凱米離台「中南部」小心！　氣象專家示警：致災豪雨正開始

▲凱米颱風警報單。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

中度颱風凱米今天清晨中心離開桃園、進入台灣海峽北部，不過受到颱風環流影響，今天中南部山區要慎防「致災性」超大豪雨。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，「凱米」約花了7小時，中心在花蓮近海打了完整一圈；今(25日)凌晨在宜蘭南澳附近登陸，持續受地形破壞，已失去「颱風眼」結構。今日5時40分凱米離開桃園、進入台灣海峽北部，其北半部回波較少且較弱，南側仍有一波波螺旋雨帶，通過時伴隨一陣陣強風及強降雨，而西南風的水氣受地形抬升，產生的固定回波，更是帶來大量降雨的主因。

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▲雷達回波圖。（圖／中央氣象署）

「凱米」南半部雲層濃密、北半部較稀疏。明(26)日颱風進入中國大陸，其外圍的西南風與台灣地形的交互作用，將持續為在迎風面(中南部)帶來豪雨以上等級的強降雨，應繼續防範。

今(25)日受颱風環流影響，各地應加強防颱，尤其中南部山區慎防「致災性」超大豪雨，天氣因雨轉涼，風力有逐漸減弱的趨勢，今日各地區氣溫為：北部25至31度，中部24至31度，南部24至31度，東部24至35度。明(26)日氣溫回升，颱風外圍環流的西南風持續在迎風面(中南部)有豪雨以上等級的強降雨，應繼續防範。

▲「凱米」今晨離開桃園、進入台灣海峽北部，「凱米」南半部雲層濃密、北半部較稀疏。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

週六、下週日(27、28日)颱風漸行漸遠，大氣不穩定，仍有強對流發展，尤其中南部應續防豪雨發生。下週一至週三(29至31日)天氣轉晴朗炎熱，大氣仍不穩定，午後近山區有強對流發展，擴展至部分平地。