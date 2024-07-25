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颱風天爽吃泡麵注意！營養師破解2迷思　地雷竟是「醬料包」

▲▼台酒泡麵。（圖／記者周宸亘攝）

▲營養師破解泡麵2大迷思，揭最大地雷其實是「醬料包」...（示意圖／記者周宸亘攝）

記者柯沛辰／綜合報導

每逢颱風來襲，不少人都會在家享用泡麵。營養師李宜樺表示，大眾對於泡麵有2大迷思，一是「泡麵添加大量防腐劑」，二是「吃泡麵會禿頭」，但其實法規早已明訂泡麵不能添加防腐劑，吃泡麵也不會禿頭，唯一的疑慮是在「醬料包」。

李宜樺在臉書「好食課」PO文表示，凱米颱風來勢洶洶，不少人都已在家囤好泡麵，但長久以來，大家對泡麵一直有2大迷思，正好趁著這個機會可以來深入探討。

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首先，關於泡麵是否添加防腐劑？吃多會不會變木乃伊？李宜樺指出，許多人都直覺認為可長久保存的產品有加防腐劑，但其實降低水分也能延緩食物腐敗，目前泡麵就是依靠油炸、烘乾脫水來長久保存，法規也明文規定泡麵實體不得添加防腐劑。

不過，李宜樺強調，唯一可能有問題的是「醬料包」，因為目前法規未規範醬料包不得添加防腐劑，所以部分進口泡麵或國內拌麵類的醬料包仍會添加防腐劑，這部分可以直接檢視泡麵包裝上的成分標示。

至於吃泡麵會不會禿頭？李宜樺解答，禿頭主要與遺傳、壓力、清潔不當與營養不均有關，之所以會有這樣的迷思，主因是泡麵大多欠缺營養，否則吃泡麵並不會導致禿頭。

為此，李宜樺提醒，若吃泡麵想注意營養均衡，可以加顆蛋或鮪魚罐頭，然後多放一些蔬菜，少加一點調味，這樣一來不僅能吃得美味，也能吃得更營養。

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