憲法法庭憑什麼對抗立法院？學者專家籲：勿將砲火轉向捍衛秩序的大法官

▲週三青年日24日晚間線上探討大法官、憲法法庭與民主政治。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

憲法法庭的大法官憑什麼對抗立法院產生的「多數民意」？最高法院法官錢建榮24日晚間表示，這不僅是憲法規定的大法官職權，更是維護民主政治、提升民主品質的機制，「多數尊重少數」說起來簡單，執行起來非常困難，因此需要司法權介入。兼台灣公共策益召集人的台灣智庫副執行長董思齊也表示，大法官被認為是「體制內說最後一句話的人」，也默默地擔當起「憲法守護者」的角色，避免違反憲法價值的「多數民意」戕害民主憲政。

Y’s Day「週三青年日」每週三定期舉行青年座談，24日晚間的主題為「大法官在大聲什麼？——大法官、憲法法庭與民主政治」，由於適逢凱米颱風襲台，所以此次的座談改為線上直播，學者專家透過網路與青年分享觀點，並進行意見交流。

主持人東吳大學法律系教授胡博硯在開場時表示，憲政理念看似深不可測，其實與我們的生活息息相關。藉由國會擴權的議題，我們可以理解憲法法庭究竟扮演什麼角色？大法官如何讓憲法運作地更順利？透過這些重要問題，才能看見民主政治的真正內涵。

身兼台灣公共策益召集人的台灣智庫副執行長董思齊表示，大法官除了被認為是「體制內說最後一句話的人」之外，也默默地擔當起「憲法守護者」的角色，並有所謂「抗多數決」的功能，避免違反憲法價值的「多數民意」戕害民主憲政。

董思齊指出，針對立法濫權，日前憲法法庭作出「暫時處分」，就是希望濫權法案不要對台灣的憲政民主與公益人權造成不可回復的傷害。憲法法庭的訴訟課題時常涉及高度法律專業，一般人或許會覺得有進入門檻，但他期許青年朋友們能更理解大法官的職責及憲法法庭的運作邏輯，避免受網路上煽動性言論的蠱惑，切勿將砲火轉向這些捍衛憲政秩序的大法官們。

對於憲法法庭的大法官憑什麼對抗立法院產生的「多數民意」，最高法院法官錢建榮指出，其實這不僅是憲法規定的大法官職權，更是維護民主政治、提升民主品質的機制。

錢建榮強調，民主政治不是單純的多數決，而「多數尊重少數」。說起來簡單，但執行起來非常困難，因此需要司法權介入，表達少數的弱勢意見，才能提升法律的品質，促成更民主的生活。

中正大學政治系教授蔡榮祥直言，「現在是重要的憲政時刻」，大法官將展現「憲政秩序守護者」的關鍵角色。對於當下熱議的國會擴權議題，問題在於立法權居然要讓國會不受制衡監督、試圖改變位階較高的憲法，更違背了憲法、憲法解釋和民主秩序，讓人無法接受。

蔡榮祥也以美國和德國的國會權力為例指出，「國會不是法院，國會只能調查立法相關事務」。舉例來說，如果國會調查權破壞個人隱私或營業秘密，應讓人民有機會循正當司法程序，向法院尋求救濟，而非任憑立法院內部的「國會自律」裁決，侵害司法權。

義守大學公共政策與管理學系助理教授吳明孝認為，「我們的民主政治是憲政民主，不是暴民民主也不是專制民主」，所謂暴民民主就是「多數碾壓一切」，而專制民主則是透過民主手段取得權力，然後想盡辦法合理化實質的專制統治。

吳明孝也強調，我們的民主遵循憲政規範，維持權力分立和「多數決的界線」，以「保障基本人權」做為終極目標，這才是真正的憲政民主。