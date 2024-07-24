鴻海砸45億鄭州設新事業大樓　推電動車和電池產業

▲鴻海。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

鴻海今天表示，旗下富士康23日與中國河南省政府簽署合作協議，富士康將在鄭州投資人民幣10億元（約新台幣45億元），建設新事業總部大樓和七大中心，推動電動車整車、儲能電池、數位健康和機器人產業。

此外，富士康近期將在鄭州航空港經濟綜合實驗區，重點布局電動車試製中心及固態電池等項目。

鴻海董事長劉揚偉近日赴中國參訪。鴻海今天上午透過新聞稿指出，集團旗下富士康科技集團，23日與河南省政府簽署「河南省政府與富士康科技集團加快推進新事業項目戰略合作協議」，簽約儀式在鄭州舉行，劉揚偉與河南省長王凱代表雙方簽署。

根據協議，河南省政府支持富士康在鄭州建設新事業總部，富士康在當地加快推動電動車整車、儲能電池、數位健康和機器人產業，打造全球高階製造產業鏈和戰略性新興產業生態圈。

鴻海表示，富士康將在鄭州投資建設新事業總部大樓，一期選址位於鄭東新區，建築面積約700公畝，總投資約人民幣10億元，主要建設總部管理、研發和工程、戰略產業發展、戰略產業金融平台、產業研究院和關鍵人才、營銷、供應鏈管理等七大中心，將為富士康在中國大陸實施3+3策略，提供產業資源、技術力等相關支援。

鴻海指出，富士康近期將在鄭州航空港經濟綜合實驗區，重點布局電動車試製中心及固態電池等項目。其中電動車試製中心將規劃建設電動車示範產線，打造面向海內外汽車品牌提供製造服務的展示平台，以及整車領域的世界級燈塔工廠，目標是將鄭州航空港建設成為富士康電動車的核心生產基地。

在固態電池項目，鴻海表示，富士康將在鄭州航空港布局發展固態電池產業，重點打造固態電解質、半固態及全固態電芯研發和生產製造。

鴻海集團3+3策略包括電動車、數位健康、機器人三大新興產業，以及人工智慧AI、半導體、新世代移動通訊三項新技術領域為發展重點。2023年4月，富士康新事業總部在中國河南鄭州揭牌。

根據統計，2010年富士康進駐鄭州以來，鄭州富士康累計進出口額約占河南省進出口總額的60%，占鄭州市比重達80%。