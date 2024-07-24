　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鴻海砸45億鄭州設新事業大樓　推電動車和電池產業

▲鴻海。（圖／記者李毓康攝）

▲鴻海。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

鴻海今天表示，旗下富士康23日與中國河南省政府簽署合作協議，富士康將在鄭州投資人民幣10億元（約新台幣45億元），建設新事業總部大樓和七大中心，推動電動車整車、儲能電池、數位健康和機器人產業。

此外，富士康近期將在鄭州航空港經濟綜合實驗區，重點布局電動車試製中心及固態電池等項目。

鴻海董事長劉揚偉近日赴中國參訪。鴻海今天上午透過新聞稿指出，集團旗下富士康科技集團，23日與河南省政府簽署「河南省政府與富士康科技集團加快推進新事業項目戰略合作協議」，簽約儀式在鄭州舉行，劉揚偉與河南省長王凱代表雙方簽署。

根據協議，河南省政府支持富士康在鄭州建設新事業總部，富士康在當地加快推動電動車整車、儲能電池、數位健康和機器人產業，打造全球高階製造產業鏈和戰略性新興產業生態圈。

鴻海表示，富士康將在鄭州投資建設新事業總部大樓，一期選址位於鄭東新區，建築面積約700公畝，總投資約人民幣10億元，主要建設總部管理、研發和工程、戰略產業發展、戰略產業金融平台、產業研究院和關鍵人才、營銷、供應鏈管理等七大中心，將為富士康在中國大陸實施3+3策略，提供產業資源、技術力等相關支援。

鴻海指出，富士康近期將在鄭州航空港經濟綜合實驗區，重點布局電動車試製中心及固態電池等項目。其中電動車試製中心將規劃建設電動車示範產線，打造面向海內外汽車品牌提供製造服務的展示平台，以及整車領域的世界級燈塔工廠，目標是將鄭州航空港建設成為富士康電動車的核心生產基地。

在固態電池項目，鴻海表示，富士康將在鄭州航空港布局發展固態電池產業，重點打造固態電解質、半固態及全固態電芯研發和生產製造。

鴻海集團3+3策略包括電動車、數位健康、機器人三大新興產業，以及人工智慧AI、半導體、新世代移動通訊三項新技術領域為發展重點。2023年4月，富士康新事業總部在中國河南鄭州揭牌。

根據統計，2010年富士康進駐鄭州以來，鄭州富士康累計進出口額約占河南省進出口總額的60%，占鄭州市比重達80%。

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

ET快訊
快訊／高雄漢神、新光左營店緊急宣布　只營業到16:30
台中百貨公司湧人潮！　新光三越車陣塞爆
小S女兒Lily遭陸網出征！　廣告大動作下架
快訊／凱米吹倒高雄路樹！　女騎士遭重壓無生命跡象
「颱風天就是要泛舟」泛舟哥去哪了？　36歲當經理現況曝
凱米風速圖「驚人1景象」　他喊別高興太早！
台茂「超巨人龍車陣」曝！　在地人：對面好市多不遑多讓

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鴻海砸45億鄭州設新事業大樓　推電動車和電池產業

盧秀燕訪美5小時急折返　蔣萬安讚「媽媽市長」事事以市民為優先

8年來首登陸強颱來襲！　直潭壩、青潭堰、雙溪水壩「調節性放水」

放颱風假被網瘋狂告白　蔣萬安點名這些人更帥：最帥的不是我！

顧立雄召開災防整備會　參謀總長授權：可終止演習轉換救災

颱風來襲浪高估10米！新北勸離400人　侯友宜：勸離不聽就開罰

新北沿海風速達13級！　侯友宜：今下午2時到明午颱風影響最鉅

幕後／呂林小鳳廢票怨被新系拋棄　派系人士：不排除被陳亭妃拉攏

被基隆、新北綁架放颱風假？　蔣萬安曝決策關鍵：民眾安全最優先

蔣萬安要大家快回家！凱米移速變慢　對北市威脅恐如2015年蘇迪勒

台中19歲外送員慘死…驚悚瞬間曝光！閃紅燈路口攔腰撞上汽運拖板車

凱米最快中午陸警！　暴風圈24日恐罩全台

水上行車畫面曝！凱米環流襲台南　強降雨釀永康多處淹水

凱米來襲「中部列陸警範圍」　盧秀燕抵美5小時緊急返台

林靖恩公園「喝酒同混男街友」 遭赤膊男調戲：晚上不能爬上來

凱米直衝台灣頭「本島全列陸警」　暴風圈24日早觸陸！嚴防強風豪雨

發誓最後一次談新青安政策！春藥還是毒藥？5大最激爭議一次看｜地產詹哥老實說完整版 EP215

凱米有機會連2天颱風假？氣象署：明下半天到後天「3區風雨劇烈」

雲豹甲車側撞第一視角曝！小客車女駕駛嚇壞　驚聲尖叫達3秒

胡瓜為演出挑戰Energy16蹲　「已經練到36蹲」

鴻海砸45億鄭州設新事業大樓　推電動車和電池產業

盧秀燕訪美5小時急折返　蔣萬安讚「媽媽市長」事事以市民為優先

8年來首登陸強颱來襲！　直潭壩、青潭堰、雙溪水壩「調節性放水」

放颱風假被網瘋狂告白　蔣萬安點名這些人更帥：最帥的不是我！

顧立雄召開災防整備會　參謀總長授權：可終止演習轉換救災

颱風來襲浪高估10米！新北勸離400人　侯友宜：勸離不聽就開罰

新北沿海風速達13級！　侯友宜：今下午2時到明午颱風影響最鉅

幕後／呂林小鳳廢票怨被新系拋棄　派系人士：不排除被陳亭妃拉攏

被基隆、新北綁架放颱風假？　蔣萬安曝決策關鍵：民眾安全最優先

蔣萬安要大家快回家！凱米移速變慢　對北市威脅恐如2015年蘇迪勒

台南爸開車載女兒！失控衝出國道飛落5m邊坡　父女雙雙送醫

快訊／凱米釀嘉義布袋、梅山3071戶停電　台電搶修估午後恢復

八點檔遇颱風假怎辦？　民視「連放2天」許仁杰賣場拍戲順便補貨

拖吊車閃黃燈沒減速！女騎士遭撞殘「24hrs躺床」　駕駛下場曝光

BMW首輛「美規M5限定版」8月拍賣！唯一車色、選配破新台幣175萬

曾唱紅1.4億神曲　女歌手離婚老公落跑「放她獨扛千萬債務」慘況曝光

陸生赴台攻讀碩博士174人創新低　國台辦籲：民進黨撤政治藩籬

颱風天歡唱！台中連鎖KTV今晚全滿　現場候位2hrs起跳

不斷更新／5縣市今晚可知「明天會再停班課？」　宣布時間一次看

台鋼網羅郭阜林「火力更堅強」　領隊說明選穿59號原因

政治熱門新聞

颱風假連放？　內政部提醒：準備3天份糧食

13：30警報一響「台北瞬間排空」　震撼空城畫面曝光

川普討要保護費　前空軍副司令喊「沒問題」：售台66架F-35

明再放颱風假？蔣萬安：晚上8點公布

即／凱米來襲！盧秀燕剛抵美5小時又緊急返台

新北沿海風速達13級！　侯友宜：今下午2時到明午颱風影響最鉅

凱米移速變慢　對北市威脅恐如蘇迪勒

快訊／中颱凱米直逼北台灣！　「基北北桃」明停班停課

萬人朝聖張善政FB　黃瓊慧也留言

基北北桃明停班課　外送員不得出勤

北市關水門！堤外200車遭拖吊

基北北桃明放假　網讚蔣萬安好帥

揭「軍公教加薪3%」高官薪資　媒體人分析：綠營讓在野黨不敢杯葛

5款「借錢App」竟是中國滲透利器　國軍缺錢淪共諜

更多熱門

相關新聞

台股回神彈漲逾500點　鴻海重返200元

台股回神彈漲逾500點　鴻海重返200元

美股止跌回升，台股也反彈，23日開盤漲257.76點，加權股價指數22,514.75點，一度大漲505.57點來到22,762.56點。觀察電子權值股，其中，台積電（2330）一度上漲31元來到970元，鴻海（2317）也重返「郭董退休價」200元，上漲4.42%至201元。

鴻海跌逾半根　盤中失守郭董退休價

鴻海跌逾半根　盤中失守郭董退休價

「納智捷n7」代表台灣出戰海外

「納智捷n7」代表台灣出戰海外

00900成分股增刪各28檔出爐！剔除鴻海、長榮　5大金控入列

00900成分股增刪各28檔出爐！剔除鴻海、長榮　5大金控入列

台積電、鴻海上榜！　瑞銀亞洲「超級8」企業名單揭曉

台積電、鴻海上榜！　瑞銀亞洲「超級8」企業名單揭曉

關鍵字：

鴻海

讀者迴響

熱門新聞

凱米強襲全台有雨！各地停班課一覽

「凱米下半天達巔峰」恐成強颱　1壞消息曝光

22縣市明晨仍達停班課標準！最新風雨預報曝　可能連2天颱風假

台中放颱風假91人上山下海！盧秀燕：別白目　

即／確定了！台中市宣布明天停班課

台中明天繼續放颱風假？盧秀燕回應了

台中壓線宣布停班課　盧秀燕6字回應了

歐陽妮妮爆「懷孕3個月」先有後婚！

快訊／破紀錄！5券商通報　台積電違約交割逾2.2億元

「颱風天就是要泛舟」泛舟哥去哪了？36歲現況曝

日網紅看颱風假：台灣政府真可憐！「全台同心的時刻」

快訊／大逆轉！彰化宣布今天停班停課

凱米陸警擴大全台！路徑驚現「V字偏折」滯留　暴雨灌花蓮

凱米襲台50間百貨7／24停業

今21縣市颱風假「明再放1天」？　氣象署：得看風雨預測

更多

最夯影音

更多

台中19歲外送員慘死…驚悚瞬間曝光！閃紅燈路口攔腰撞上汽運拖板車

凱米最快中午陸警！　暴風圈24日恐罩全台

水上行車畫面曝！凱米環流襲台南　強降雨釀永康多處淹水

凱米來襲「中部列陸警範圍」　盧秀燕抵美5小時緊急返台

林靖恩公園「喝酒同混男街友」 遭赤膊男調戲：晚上不能爬上來

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面